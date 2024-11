NBB: Em reedição da última final, Flamengo atropela Sesi Franca

Jogando em casa, o Flamengo conquistou uma vitória expressiva sobre o Sesi Franca, por 88 a 65, neste sábado (16), em reedição da última final do NBB. Sob a liderança de Alexey, que flertou com um duplo-duplo ao anotar 13 pontos e nove assistências, o time rubro-negro fez ótimo segundo tempo para chegar à décima vitória na atual temporada.

Com uma das atuações mais dominantes do confronto recente entre os times, o Flamengo soube neutralizar seu principal adversário dos últimos anos. Em contrapartida, o time francano, ainda sofrendo com desfalques importantes, não soube retomar a confiança. Vale lembrar que o atual MVP do NBB, Lucas Dias, está fora há mais de um mês. Do mesmo modo, Didi Louzada também é desfalque.

Além de Alexey, que foi fundamental nos momentos mais importantes do jogo, o Flamengo contou com outros quatro jogadores pontuando acima de dez pontos contra o Sesi Franca na tarde de NBB. Jordan Williams foi o cestinha da partida com 17 pontos e seis rebotes. Destaque também para Ruan Mirando, que fez bom segundo tempo e terminou com 15 pontos e dois roubos de bola.

Por outro lado, apesar de fazer um bom primeiro tempo, o Franca caiu de produção na segunda etapa. David Jackson, que foi o principal nome da equipe nos 20 primeiros minutos, não conseguiu manter o mesmo ritmo no segundo tempo. Dessa forma, o time sentiu o alto ímpeto do adversário e não reagiu.

Jackson terminou o duelo com 15 pontos, quatro rebotes e quatro assistências. Além disso, converteu três bolas de perímetro. Enquanto isso, Georginho também caiu de rendimento na segunda etapa e anotou dez pontos, mas contribuiu com sete rebotes e cinco assistências.

Agora, Flamengo e Sesi Franca só retornam às quadras do NBB após a parada para a data FIBA. O time carioca fará sua próxima partida no dia 30 de novembro, em casa, contra o KTO Minas. O atual campeão, por sua vez, encara o Fortaleza Basquete Cearense no dia 30 do mesmo mês, no Pedrocão.

O jogo

A partida começou com ritmo intenso dos dois times. No entanto, o Flamengo conseguiu boa corrida de 7 a 0, mas após um pedido de tempo, o Franca se colocou no jogo. Com jogadas plásticas, o duelo teve um início muito bom e equilibrado. Enquanto o time visitante estava calibrado nas bolas do perímetro, o rubro-negro soube aproveitar bons pick and rolls para pontuar. Os números, dessa forma, foram muito iguais, bem como o placar: 22 a 22.

No segundo período, a tônica do jogo pouco mudou. O confronto seguiu muito equilibrado com os principais jogadores das duas equipes chamando a responsabilidade. O Franca chegou a abrir sua primeira boa vantagem na metade do período, mas o clube carioca não deixou que o rival tomasse conta do jogo. Então, conseguiu virar a partida e ir para o intervalo com dois pontos de vantagem.

Segundo tempo

Na volta dos vestiários, o Flamengo impôs um domínio impressionante com uma corrida de 11 a 0. Então, o Franca ficou quase cinco minutos sem conseguir pontuar. Dessa forma, o time da casa abriu sua maior vantagem na partida com boas atuações defensivas e ofensivas. Apesar de esboçar uma reação, a equipe francana se perdeu na partida e começou a cometer muitos erros. Assim, o rubro-negro manteve um ritmo forte nos dois lados da quadra pra impor 15 pontos de diferença.

Com a larga diferença no marcador, o jogo tomou outro ritmo. As equipes tiveram um baixo aproveitamento na primeira metade do quarto, com poucos pontos. Melhor para o Flamengo que soube administrar o resultado e não deixar que o Franca retomasse a confiança.

(10-2) Flamengo 88 x 65 Sesi Franca (6-5)

Flamengo

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Williams 17 6 2 1 0 Alexey 15 6 9 4 0 Ruan Miranda 14 5 0 2 0 Gui Deodato 13 3 5 0 0 Kayo 13 7 0 0 1

Três pontos: 7/27 (25,9%); Kayo: 3-6

Franca

Jogador PTS REB AST STL BLK David Jackson 15 4 4 0 0 Nathan Mariano 12 3 0 0 0 Hettsheimeir 11 2 2 0 1 Georginho 10 7 5 1 0

Três pontos: 10-31 (32,3%); Jackson: 3-4

Outros jogos da rodada

(3-6) Caxias do Sul 58 x 78 KTO Minas (10-1)

Caxias

Jogador PTS REB AST STL BLK Betinho 19 7 0 2 0 Isaac 16 4 1 0 0 Shamell 11 0 1 1 0

Três pontos: 6-32 (18,8%); Isaac: 4-6

Minas

Jogador PTS REB AST STL BLK Paranhos 14 5 0 0 0 Scott Machado 12 2 5 1 0 Rafa Mineiro 11 3 0 0 0 Hollowell 10 5 1 0 0 Wini Silva 10 5 0 0 1

Três pontos: 5-20 (25%); Machado: 3-5

