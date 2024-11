NBB: Matheusinho decide no último lance e Botafogo vence Vasco

A sexta-feira (15) de NBB foi premiada com um grande duelo entre Botafogo e Vasco, decidido com uma bola no estouro do cronômetro de Matheusinho. O armador anotou todos os seus 15 pontos no segundo tempo e foi o destaque da vitória do Glorioso.

Além da bola decisiva de Matheusinho, o Botafogo ainda teve boas atuações de Fred Thomas e Augusto Alcassa para vencer o Vasco no NBB. Do outro lado, o cruzmaltino contou com 21 pontos de Jamaal Smith e 19 de Paulichi.

Tentando se recuperar das cinco derrotas consecutivas no NBB, o Botafogo começou quente com bolas de três do Novas Mateo e Fred Thomas. Com Thiago Matias e Augusto Alcassa em quadra, a equipe dominou os rebotes e logo abriu vantagem. Paulichi tentou responder para o Vasco, mas Jett Speelman do perímetro deixou o placar em 21 x 11 ao fim do primeiro quarto.

Publicidade

Leia mais sobre o NBB!

Sem Marquinhos, o Vasco precisava que alguém chamasse a responsabilidade. E foi isso que Jamaal Smith fez no segundo quarto. O ex-armador do Botafogo anotou 12 pontos no período. Dessa maneira, e com uma defesa sufocante, o cruz-maltino voltou para o jogo, que foi ao intervalo empatado em 30 x 30.

Após 15 minutos de intervalo, o Vasco pareceu voltar mais descansado. O time de Léo Figueiró anotou os primeiros sete pontos do terceiro período e parecia que ia abrir vantagem. Mas o Botafogo tinha outros planos e logo respondeu. Matheusinho fez oito pontos pelo time mandante, enquanto Eugeniusz fez 12 pelo Vasco, que venceu o período por dois pontos.

Publicidade

Quente na partida, o Vasco iniciou o quarto período com o intuito de decidir o jogo. Assim, logo a equipe abriu cinco de vantagem. Então, Fred Thomas colocou a bola debaixo do braço e, com 11 pontos, colocou o Botafogo no jogo. As equipes trocaram cestas nos minutos finais. Com seis segundos no relógio, Eugeniusz empatou para o Vasco. O armador, no entanto, errou o segundo lance livre. Matheusinho pegou o rebote, atravessou a quadra toda e, no estouro do cronômetro, fez a cesta que encerrou a sequência de derrotas do Botafogo.

(4-7) Botafogo 68 x 66 Vasco (5-5)

Botafogo

Jogador PTS REB AST STL BLK Fred Thomas 16 6 2 0 1 Matheusinho 15 2 2 3 0 Augusto Alcassa 10 9 0 0 1 Novas Mateo 8 1 2 2 0

Três pontos: 6-26; Thomas: 2-5

Publicidade

Vasco

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamaal Smith 21 1 1 2 0 Paulichi 19 7 0 2 2 Matheus Eugeniusz 16 10 1 1 0 Eddy 3 7 2 0 1

Três pontos: 8-32; Jamaal: 5-7

(3-7) São José 89 x 79 Mogi (3-7)

São José

Jogador PTS REB AST STL BLK Matheus Leal 24 7 3 0 1 Douglas Santos 20 10 0 0 2 Matheus Buiú 14 6 3 2 0 Adyel Borges 14 2 10 1 0

Três pontos: 7-22; Douglas Santos: 2-2

Publicidade

Mogi

Jogador PTS REB AST STL BLK Menca 20 0 3 2 0 Daniel Moreira 18 11 2 1 0 Felipe Gregate 17 1 1 2 0 JJ 6 2 2 1 0

Três pontos: 10-34; Menca: 3-7

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA