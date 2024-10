NBB: São Paulo vira sobre Franca e mantém invencibilidade

Jogando em casa, o São Paulo conseguiu grande virada sobre o Sesi Franca pelo NBB, nesta terça-feira (22), e venceu por 82 a 66. Com o resultado, o tricolor segue invicto na temporada 2024/25 após três jogos. Isso porque venceu os dois primeiros compromissos contra Pato e Corinthians. Por outro lado, o atual campeão conheceu sua primeira derrota após dois triunfos.

Vale destacar que o time do São Paulo teve força máxima para o duelo do NBB, enquanto o Franca não contou com dois titulares absolutos. Isso porque Lucas Dias segue se recuperando de um problema no púbis e Didi Louzada sofreu uma lesão muscular na coxa.

Após um primeiro tempo de muito equilíbrio, a equipe da casa mudou de postura na metade do terceiro período e dominou o jogo. O time do Morumbi, aliás, venceu bem os dez primeiros minutos, mas permitiu a reação francana no segundo quarto.

Como resultado, a partida foi para o intervalo com a liderança tricolor por apenas um ponto: 37 a 36. Na volta dos vestiários, o Franca foi muito superior nos primeiros minutos. Isso porque conseguiu uma excelente corrida de 10 a 1 para virar o confronto e abrir vantagem. Neste momento, o time comandado pelo técnico Helinho Garcia estava à vontade em quadra.

A equipe francana conseguiu rodar bem a bola e converter cestas de média e longa distâncias. Mas, após um pedido de tempo do técnico Guerrinha, o São Paulo mudou de cara. Dessa forma, o time da casa conseguiu neutralizar os bons ataques do adversário e pontuar com calma. Assim, retomou a liderança.

Então, a partir do momento que o São Paulo conseguiu controlar a partida, não tomou mais sustos. O time da casa colocou a torcida no jogo e os atletas se mostraram mais ligados. Ou seja, o bom momento e o placar favorável elevaram o nível de confiança da equipe do Morumbi. Liderado por Ricardo Fischer, o time da capital paulista ampliou a vantagem no último período e sacramentou a vitória.

Fischer terminou como o cestinha da partida com 16 pontos. Além disso, distribuiu quatro assistências e converteu três bolas do perímetro em 27 minutos em quadra. Entretanto, ele não foi o único que se destacou. Afinal, outros quatro jogadores do São Paulo conseguiram dez ou mais pontos.

Outro nome importante foi o pivô Faverani, que terminou com um duplo-duplo de dez pontos e 13 rebotes. Portanto, conseguiu liderar o garrafão tricolor e aproveitar a fragilidade do adversário que não contou com seu principal jogador da posição.

Pelo lado do Franca, o recém-chegado Facundo Corvalan foi o principal pontuador. O argentino fez 15 pontos e pegou quatro rebotes. Geroginho de Paula também vale destaque. O armador flertou com um triplo-duplo ao anotar dez pontos, dez rebotes e sete assistências, além de três tocos.

No entanto, nomes importantes da equipe tiveram uma noite apagada. São os casos, por exemplo, de David Jackson e Charles Hinkle. Os dois americanos terminaram com oito pontos cada.

Por fim, o próximo compromisso do São Paulo pelo NBB também será em casa, contra o Bauru, no sábado (26), enquanto o Franca encara o Paulistano fora de casa, na quinta-feira (24). Essa partida, aliás, terá transmissão ao vivo e com imagens no canal do Jumper Brasil no YouTube.

(3-0) São Paulo 82 x 66 Sesi Franca (2-1)

São Paulo

Jogador PTS REB AST STL BLK Fischer 16 3 4 0 0 Bennett 15 5 1 3 0 Coelho 13 2 2 3 0 André Góes 12 5 1 2 0 Faverani 10 13 8 0 0

Três pontos: 7-20 (35%); Fischer: 3-5

Franca

Jogador PTS REB AST STL BLK Corvalan 15 4 2 2 0 Nathan Mariano 12 3 0 0 0 Georginho 10 10 7 1 3 Zu Jr 10 6 1 5 0

Três pontos: 6-25 (24%); David Jackson: 2-4

