NBB: São Paulo vence Fortaleza em jogo com prorrogação

Com direito a prorrogação, o São Paulo venceu o Fortaleza Basquete Cearense, por 80 a 79, na noite desta quinta-feira (14/11), pelo NBB. O duelo pôde ser visto ao vivo no canal do Jumper Brasil no YouTube. O cestinha do Tricolor Paulista foi o ala-pivô Paulo Lourenço, com 20 pontos. No entanto, foi Ricardo Fischer, com 18 pontos, o jogador que liderou uma virada e conseguiu forçar o tempo adicional.

O encontro entre São Paulo e Fortaleza pelo NBB contou com altos e baixos. O time paulista começou melhor e abriu uma boa vantagem até o intervalo. Entretanto, a equipe cearense melhorou na segunda metade e parecia caminhar para o triunfo em casa. A reação do Tricolor, desse modo, aconteceu graças a Fischer, que marcou nove pontos no último quarto e conseguiu a prorrogação.

Pelo lado do Fortaleza, Eden Ewing terminou como cestinha, com 17 pontos. Além dele, outro destaque foi Léo Abreu. O armador sofreu uma torção no tornozelo, mas conseguiu duas cestas de três na prorrogação e ensaiou uma reação da equipe. Porém, o acúmulo de faltas (25) atrapalhou o time.

Com a vitória diante do Fortaleza, o São Paulo se recuperou da derrota para o São José no NBB. Desse modo, alcançou seu sétimo triunfo em dez jogos e voltou para a terceira posição na competição. O time cearense, por sua vez, perdeu após vencer na última rodada. Com isso, seguiu como lanterna isolado do campeonato.

Por fim, o Fortaleza volta à quadra apenas no dia 27 de novembro, após a parada para a data FIBA. Fora de casa, vai encarar o Bauru Basket, às 19h30 (horário de Brasília). O São Paulo retorna antes. Isso porque o time se mantém no nordeste para encarar a Unifacisa, no domingo (17), às 17h. Este confronto, aliás, terá transmissão ao vivo do Jumper Brasil.

O Jogo

A partida pelo NBB começou com os São Paulo e Fortaleza acumulando arremessos errados. Ainda assim, a equipe da capital conseguiu criar mais chances e liderou durante praticamente todo o período. Aos três minutos, o time cearense ficou a dois pontos de diferença. No entanto, Ricardo Fischer apareceu e marcou duas bandejas, para recuperar o ânimo Tricolor. No minuto final, os dois times acertaram arremessos de três pontos. Desse modo, a equipe da capital paulista terminou vencendo por 17 a 13.

No segundo quarto, o São Paulo seguiu melhor na partida. Até a metade do período, os sete pontos de Paulo Lourenço levaram o Tricolor a uma vantagem de dez pontos. A partir daí, os times começaram a trocar cestas, o que permitiu a equipe visitante manter a liderança. Assim, os times foram para o intervalo com o placar marcando 37 a 29.

Segundo tempo

No entanto, na volta dos vestiários, o cenário mudou. O Fortaleza dominou o terceiro quarto e, pela primeira vez na partida, esteve na liderança do placar. O armador Cassiano, que atuou todos os minutos do período, liderou a recuperação da equipe. Mas a segunda parte foi de Eden Ewing. O pivô foi dominante antando nove pontos em quatro minutos. Então, o time cearense venceu o quarto por 24 a 15 e botou fogo no jogo.

E o ímpeto do pivô se manteve para o período decisivo. Ele liderou a primeira metade do quarto com oito pontos e impôs uma diferença de seis pontos para o Fortaleza. Os pedidos de tempo do técnico tricolor, então, não surtiam efeito. O São Paulo se perdeu na partida, mas conseguiu se manter próximo do marcador. Então, Ricardo Fischer chamou a responsabilidade para igualar o placar. A reação deu ânimo ao Tricolor, que alcançou a virada após uma falta técnica do técnico do time nordestino.

A frente no minuto final, o São Paulo perdeu a chance de ampliar a vantagem. Isso porque, Paulo Lourenço errou dois lances livres. Então, o Fortaleza igualou mais uma vez, com Pedro Orresta. No último lance, Fischer teve o arremesso final e não acertou. Desse modo, o jogo foi para a prorrogação (73-73).

Prorrogação

Na prorrogação, o jogo começou dominado pelo São Paulo. O acúmulo de faltas de Fortaleza, com dois ejetados, levou o time pauilsta diversas vezes ao lance livre. Somente Faverani conseguiu x-x pelas faltas. O time cearense, por sua vez, conseguiu uma reação a partir do segundo minuto, com duas cestas de Léo Abreu do perímetro. Então, novamente, as infrações complicaram a equipe da casa, que perdeu a cesta da virada.

(2-8) Fortaleza Basquete Cearense 79 x 80 São Paulo (7-3)

Fortaleza

Jogador PTS REB AST STL BLK Ewing 17 6 2 1 0 Anderson 12 3 1 2 0 Renan 11 8 0 1 1 Cassiano 10 6 3 2 0

Três pontos: 9-30 (30%); Ewing: 2-3

São Paulo

Jogador PTS REB AST STL BLK Paulo Lourenço 20 4 1 1 0 Fischer 18 2 4 0 0 Tyrone 11 1 0 0 0 Faverani 11 9 1 0 1

Três pontos: 8-24 (33%); Paulo L: 3-4

Outros jogos da rodada

(5-4) Pinheiros 80 x 87 Bauru (5-3)

Pinheiros

Jogador PTS REB AST STL BLK Raul Neto 23 4 5 2 3 Reynan 14 5 3 0 0 Sloan 10 3 5 0 0 Jimmy 9 1 0 0 0

Três pontos: 7-31 (22%); Jimmy: 3-5

Bauru

Jogador PTS REB AST STL BLK Brite 21 4 5 0 0 Andrezão 14 10 1 0 1 Alex 12 4 2 0 1 Mogi 12 9 2 1 0

Três pontos: 8-25 (32%); Brite: 3-7

(5-2) União Corinthians 71 x 89 KTO Minas (8-1)

União Corinthians

Jogador PTS REB AST STL BLK Dikembe 19 12 1 2 0 Vezaro 11 2 0 0 0 Pedro Nunes 9 2 1 2 0 Duane Johnson 7 4 2 0 0

Três pontos: 7-30 (23%); Vezaro: 3-5

Minas

Jogador PTS REB AST STL BLK Fuzaro 17 4 5 0 0 Hollowell 14 5 1 0 0 Scott Machado 11 3 6 2 0 Wini Silva 10 10 1 0 1

Três pontos: 10-25 (40%); Machado: 3-5

(2-6) Unifacisa 69 x 86 Paulistano (3-6)

Unifacisa

Jogador PTS REB AST STL BLK Alaekwe 17 2 2 1 0 Antônio 15 6 1 0 0 Delph 11 4 0 3 0 Augusto 6 3 1 0 0

Três pontos: 5-24 (20.8%); Alaekwe: 2-6

Paulistano

Jogador PTS REB AST STL BLK Atauri 19 1 0 2 0 Crescenzi 18 8 1 1 0 Brunão 13 3 1 0 1 Ferreyra 10 1 7 1 0

Três pontos: 8-25 (32%); Atauri: 3-6

(3-4) Caxias do Sul 71 x 76 Caixa Brasília (6-3)

Caxias

Jogador PTS REB AST STL BLK Betinho 21 5 2 0 0 Shamell 16 2 0 1 0 Larry Taylor 12 2 1 1 0 Vini Chagas 8 7 0 0 1

Três pontos: 8-24 (33%); Shamell: 3-6

Brasília

Jogador PTS REB AST STL BLK Von Haydin 17 5 3 0 1 Lucas 16 3 7 1 0 Cook 15 2 3 1 0 Nesbitt 11 9 1 1 2

Três pontos: 10-27 (37%); Cook: 3-5

