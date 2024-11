NBB: São José evita reação e vence Sesi Franca no Pedrocão

Diante do Sesi Franca, o São José conquistou a sua primeira vitória no NBB (Novo Basquete Brasil) 2024/25. Com grande atuação do veterano Renato Carbonari, a equipe do Vale do Paraíba venceu o atual tricampeão por 86 a 77, no Ginásio Pedrocão, nesta segunda-feira (4). O pivô marcou 21 pontos e seis rebotes, além de 88.8% de aproveitamento nos arremessos.

Apesar do momento ruim, São José entrou na partida em busca da vitória. Desse modo, desde os primeiros minutos, o time visitante mostrou um desempenho superior ao Sesi Franca e conseguiu liderar em grande parte do jogo. No período final, a equipe vencedora ainda evitou a virada e garantiu o primeiro triunfo na competição.

Além da boa atuação de Carbonari, outro ponto primordial na vitória foi o trabalho coletivo. Com 16 assistências, contra nove do Sesi Franca, o time de São José conseguiu ter seis jogadores com mais de 10 pontos pela sétima rodada do NBB.

Do lado francano, David Jackson foi o principal nome e cestinha da partida, com 27 pontos. No entanto, o acúmulo de erros do perímetro, com somente 25% de aproveitamento (7-28), travou a reação do tricampeão nacional no último período.

Com o triunfo, São José alcançou uma vitória e seis derrotas. Ainda assim, a equipe continuou na lanterna do NBB. O Sesi Franca, por sua vez, teve seu segundo revés seguido, sendo o terceiro na atual edição da competição. Desse modo, está com quatro vitórias em sete jogos e caiu para a sétima posição.

Por fim, o São José volta à quadra na próxima sexta-feira (8). Em casa, a equipe do Vale do Paraíba recebe o Paulista, às 19h30 (horário de Brasília). O Sesi Franca, enquanto isso, joga dois dias antes, na quarta-feira (6), contra o Mogi Basquete, no Pedrocão. O confronto acontece às 20h.

O Jogo

O São José começou com uma defesa forte no primeiro quarto da partida. Desse modo, o Sesi Franca desperdiçou um alto volume de arremessos e marcou somente seis pontos em seis minutos. O time joseense, por sua vez, abriu sete de vantagem. Na reta final do período, porém, os donos da casa se recuperaram e conseguiram 11 pontos em três minutos. Ainda assim, o time visitante encerrou o quarto vencendo por 21 a 17.

Atrás no placar, o Sesi Franca abriu o segundo quarto com uma bola de três. Porém, após isso, as duas equipes começaram a desperdiçar arremessos e o placar travou em 21 a 20 para São José. Somente com substituições dos dois lados, o marcador mudou e o time francano virou com uma bola de Zú Jr, aos 5 minutos. A partir daí, a equipe visitante se recuperou e conseguiu controlar a liderança. Desse modo, o intervalo chegou em 38 a 36 para os joseenses.

Na volta dos vestiários, os donos da casa voltaram mais ligados. Desse modo, conseguiram uma sequência de 12 a 3 para alcançar a liderança. O bom momento francano forçou um pedido de tempo de São José. A pausa forçou uma melhorar dos visitantes, mas o Sesi Franca seguia a frente. Isso até o minuto final, com uma bola do perímetro de Felipe Ruivo, que recuperou a liderança joseense.

No quarto final, o bom momento de São José seguiu. Assim, a equipe visitante conseguiu controlar a vantagem durante praticamente todo o período. Até os três minutos finais, quando o Sesi Franca conseguiu encaixar a defesa e deixou a diferença em dois pontos. Porém, uma sequência de erros ofensivos atrapalhou a reação e o adversário conseguiu encerrar com a uma vitória.

(4-3) Sesi Franca 77 x 86 São José (1-6)

Sesi Franca

Jogador PTS REB AST STL BLK David Jackson 27 4 2 2 0 Facundo Corvalán 14 4 0 0 0 Charles Hinkle 10 3 1 2 0 Zú Jr. 9 0 0 1 0

Três pontos: 7-28 (25%); David Jackson: 3-4

São José

Jogador PTS REB AST STL BLK Renato Carbonari 21 6 0 1 0 Leal 12 6 0 0 0 Felipe Ruivo 11 3 6 0 0 Adyel Borges 11 6 6 2 0

Três pontos: 9-27 (37.5%); Ruivo: 3-5

Outros jogos

(7-1) Flamengo 84 x 55 Caxias do Sul (2-3)

Flamengo

Jogador PTS REB AST STL BLK Williams 17 4 4 2 1 Ruan Miranda 14 6 1 1 0 Gui Deodato 10 3 6 1 1 Franco Balbi 9 5 6 0 0

Três pontos: 11-28 (39.3%); Jhonatan Luz: 2-4

Caxias do Sul

Jogador PTS REB AST STL BLK Betinho 14 2 0 1 0 Vini Chagas 8 8 1 0 0 Léo Cravero 8 1 0 3 1 Larry Taylor 7 4 2 0 0

Três pontos: 8-29 (27.6%); Léo Cravero: 2-4

(2-4) Unifacisa 72 x 81 Vasco da Gama (3-3)

Unifacisa

Jogador PTS REB AST STL BLK Alaekwe 15 4 3 2 0 R. Rachel 13 5 0 4 0 Augusto 12 3 5 1 0 Serjão 9 6 1 1 1

Três pontos: 9-31 (29%); Alaekwe: 4-7

Vasco da Gama

Jogador PTS REB AST STL BLK Marquinhos 23 8 3 0 0 Jamaal 20 5 1 1 0 Paulichi 11 9 4 0 0 Eugeniusz 11 9 2 4 0

Três pontos: 13-34 (38%); Marquinhos: 3-5

