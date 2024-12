NBB: Paulistano domina e vence São Paulo em casa

Jogando em casa, o Paulistano superou o São Paulo por 80 a 76, neste sábado (28), na penúltima rodada de 2024 do NBB. O time da casa dominou a partida, ficando mais de 32 minutos à frente do placar. Então, conquistou o oitava triunfo na temporada com um ótimo jogo coletivo e bom aproveitamento nas bolas de três pontos.

Isso porque, para superar o São Paulo na rodada de sábado do NBB, o Paulistano contou com cinco jogadores pontuando acima de dois dígitos. No entanto, os principais destaques foram Lucas Doria e Gui Abreu. O primeiro teve ótima atuação com 16 pontos, sete rebotes, além de cinco assistências. Portanto, liderou o time nos dois últimos quesitos. Enquanto isso, Abreu foi o cestinha da equipe com 17 pontos e seis rebotes.

O time mandante foi feliz nas bolas de três. Sob o comando do argentino Ferreyra, que anotou quatro, converteu 11 das 25 tentativas. Ou seja, um aproveitamento de 44%. Além disso, a equipe foi melhor nos rebotes ofensivos (13 a 7) e soube aproveitar as segundas chances criadas.

O início de partida do Paulistano foi muito bom. Sobretudo, com os dois principais destaques da equipe. Afinal, o time da casa venceu o primeiro quarto por 24 a 15 e ganhou moral. Entretanto, o tricolor do Morumbi logo se recuperou e levou a melhor no segundo período. Com boa participação de Faverani e Bennett, venceu o quarto por 29 a 19 e levou a partida com muito equilíbrio para o intervalo. A vantagem era do São Paulo por apenas um ponto (44 a 43).

Os dois jogadores do São Paulo combinaram para 15 pontos no segundo período. O pivô converteu todos os arremessos de quadra que tentou, enquanto Bennett errou apenas um. Mas o cenário mudou na volta dos vestiários.

O Paulistano voltou melhor para o segundo tempo e retomou a liderança no placar. Vitinho, que já tinha feito um bom segundo quarto, continuou contribuindo no ataque. Do mesmo modo, Doria também voltou a conseguir pontos importantes. Enquanto isso, o time da casa melhorou a marcação e impediu que os principais nomes do tricolor crescessem no jogo. Os mandantes, então, venceram por 21 a 18 e foram para o quarto decisivo em vantagem.

Apesar do grande equilíbrio ao longo de todo o confronto, o Paulistano deu poucas chances do São Paulo “gostar do jogo”. Isso porque esteve quase todo o duelo à frente do placar. No período final, Gui Abreu foi o nome mais importante ao lado de Brunão. Ambos combinaram para de pontos. Poro outro lado, Ricardo Fischer foi o melhor pontuador tricolor, mas sem conseguir fazer o time assumir as rédeas da partida.

Como resultado, o Paulistano foi dominante e superou o São Paulo no último compromisso das equipes pelo NBB em 2024. Assim, o time da casa ganhou duas posições na tabela de classificação. Afinal, saltou do 12º para o décimo lugar, somando oito triunfos em 18 partidas disputadas. Em contrapartida, os visitantes caíram da sexta para a sétima posição. Agora, o tricolor soma dez vitórias e oito derrotas.

No entanto, vale lembrar que o São Paulo se classificou para Copa Super 8 com a oitava melhor campanha do primeiro turno. Então, vai enfrentar o Minas nas quartas de final do torneio, no fim de janeiro. O Paulistano não conquistou vaga para a competição.

Agora, as equipes voltam à quadra apenas na segunda semana de janeiro. O NBB terá uma parada de dez dias. O próximo compromisso do Paulistano será no dia 10 de janeiro, contra o Mogi . O São Paulo, por sua vez, vai encarar o Bauru, fora de casa, no dia 11 do mesmo mês.

(8-10) Paulistano 80 x 76 São Paulo (10-8)

Paulistano

Jogador PTS REB AST STL BLK Gui Abreu 17 6 1 1 1 Lucas Doria 16 7 5 1 0 Ferreyra 14 3 2 2 0 Vitinho 12 0 0 1 0 Brunão 10 3 0 0 1

Três pontos: 11-25 (44%); Ferreyra: 4-8

São Paulo

Jogador PTS REB AST STL BLK Bennett 15 1 6 2 0 Fischer 14 2 6 0 0 Faverani 14 10 3 3 1 Malcolm Miller 12 1 2 0 0

Três pontos: 6-19 (31%); Miller: 2-5

