NBB: Lucas Lacerda brilha e Brasília vence o Sesi Franca

O armador Lucas Lacerda foi o grande destaque da vitória do Brasília sobre o Sesi Franca na rodada de abertura do segundo turno do NBB. Jogando no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, os donos da casa venceram por 91 a 86, com 27 pontos de Lucas Lacerda.

A equipe brasiliense ainda contou com grande atuações de David Nesbitt, que anotou 17 pontos, e de Anton Cook, que fez 16. Por fim, Daniel Von Haydin terminou a partida com um duplo-duplo (13 pontos e 12 rebotes). Do outro lado, Didi Louzada foi o cestinha do Franca com 23 pontos. Além disso, Georginho fez 17 pontos e 12 rebotes, mas o esforço da dupla não bastou para evitar a sétima derrota do Sesi Franca na temporada do NBB.

O equilíbrio ditou o ritmo do primeiro quarto. Enquanto Nesbitt chamava a responsabilidade com dez pontos pelo Brasília, o Franca trabalhava bem a bola para finalizações de Didi, Wesley e David Jackson. Juntos, os três fizeram 15 dos 20 pontos francanos no período. Assim, a parcial terminou empatada em 20 pontos para cada lado.

Foi no segundo quarto que Lucas Lacerda mostrou que seria importante para o Brasília vencer o Sesi Franca no NBB. O armador anotou dez pontos e ainda distribuiu duas assistências. Assim, o time brasiliense abriu cinco pontos de vantagem antes do intervalo.

A volta do intervalo trouxe um Franca bastante agressivo em direção a cesta. O time chutou 11 lances livres, com oito acertos. Georginho chamou o jogo e terminou o quarto com sete pontos. Do outro lado, o Brasília sofreu ofensivamente, acertando apenas seis dos 19 arremessos tentados. Dessa maneira, o atual tricampeão do NBB retomou a ponta ao final do terceiro período.

Tudo parecia bem para o Franca, mas esqueceram de avisar Lucas Lacerda. O armador fez 13 pontos no quarto período, não errou nenhum dos arremessos tentados e recolocou o Brasília na frente. Atrás, o Franca começou a forçar bolas do perímetro, mas acertou apenas 20% das tentativas. Enfim, o Brasília abriu boa vantagem de dez pontos e apenas administrou os minutos finais.

Com o triunfo sobre o Sesi Franca, o Brasília chega a 12 vitórias no NBB e reassume a terceira posição na tabela. Por outro lado, o Franca chega a sete derrotas em 18 jogos e cai para a quarta posição na classificação.

(12-6) Brasília 91 x 86 Franca (11-7)

Brasília

Jogador PTS REB AST STL BLK Lucas Lacerda 27 6 4 3 1 David Nesbitt 17 2 3 1 0 Anton Cook 16 3 6 0 0 Daniel Von Haydin 13 12 5 1 0

Três pontos: 12-32; Lucas Lacerda: 4-7

Franca

Jogador PTS REB AST STL BLK Didi 23 3 3 2 0 Wesley 19 6 0 0 0 Georginho 17 12 4 2 0 Facundo Corvalan 9 3 2 0 0

Três pontos: 5-21; Didi: 3-8

(16-2) Minas 83 x 73 Bauru (10-8)

Minas

Jogador PTS REB AST STL BLK Desmond Hollowell 15 3 3 1 0 Danilo Fuzaro 11 3 1 2 2 Yuri 11 5 0 0 0 Alexandre Paranhos 10 7 1 1 0

Três pontos: 7-25; Fuzaro: 2-7

Bauru

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandão 13 9 1 2 1 Igor 13 2 1 0 2 Davi Rossetto 10 3 5 0 0 Dontrell Brite 10 2 4 2 0

Três pontos: 6-27; Igor: 3-5

(7-11) Pato Basquete 90 x 86 Pinheiros (10-8)

Pato Basquete

Jogador PTS REB AST STL BLK Austin Wrighten 23 3 4 1 0 Gabriel Novaes 20 6 3 0 0 Nate Barnes 19 0 1 0 1 Michel 17 9 1 0 0

Três pontos: 12-33; Wrighten: 5-9

Pinheiros

Jogador PTS REB AST STL BLK Reynan 27 12 4 2 1 David Sloan 19 3 4 0 0 Jimmy 16 3 0 0 0 Yan Djaló 15 3 1 2 1

Três pontos: 15-41; Reynan: 5-11

(10-8) União Corinthians 75 x 76 Unifacisa (8-10)

União Corinthians

Jogador PTS REB AST STL BLK Vithinho 13 4 3 2 0 Duane Johnson 13 7 4 0 0 Jony Machuca 10 1 8 0 0 Dikembe 10 11 3 1 0

Três pontos: 8-28; Lanaras: 2-3

Unifacisa

Jogador PTS REB AST STL BLK Matías Solanas 18 3 11 0 1 Serjão 11 6 2 1 1 Augusto 10 1 1 1 0 Rafael Rachel 10 10 1 2 3

Três pontos: 9-26; Solanas: 4-7

(14-4) Flamengo 82 x 89 São José (8-10)

Flamengo

Jogador PTS REB AST STL BLK Alexey Borges 20 2 6 4 0 Jordan Williams 14 5 0 4 0 Franco Balbi 12 2 5 1 0 Kayo 11 3 1 3 0

Três pontos: 6-31; Rafael Mineiro: 2-6

São José

Jogador PTS REB AST STL BLK Douglas dos Santos 29 2 2 1 1 Franco Vieta 21 6 1 2 1 Martin Fernández 18 7 4 2 0 Renato Carbonari 4 11 3 2 1

Três pontos: 11-28; Martin Fernández: 5-8

(6-12) Botafogo 97 x 85 Mogi Basquete (6-12)

Botafogo

Jogador PTS REB AST STL BLK Augusto Alcassa 17 2 0 3 1 Fred Thomas 16 2 3 2 0 Maheusinho 14 6 2 3 1 Queirós 11 6 2 1 0

Três pontos: 12-25; Queirós: 3-4

Mogi Basquete

Jogador PTS REB AST STL BLK Murilo 17 5 1 0 1 Dani Moreira 15 8 0 2 1 Barry 14 6 2 1 0 Gabriel Caldeira 13 4 5 0 0

Três pontos: 12-32; Murilo e Barry: 3-5

(5-13) Caxias do Sul 73 x 70 Fortaleza Basquete Cearense (4-14)

Caxias do Sul

Jogador PTS REB AST STL BLK Shamell Stallworth 16 3 4 0 0 Betinho 13 5 5 4 0 Fabrizzio 13 7 2 3 0 Léo Cravero 11 2 0 1 0

Três pontos: 11-28; Fabrizzio: 4-6

Fortaleza

Jogador PTS REB AST STL BLK Enzo Ruiz 14 0 2 0 0 Anderson Barbosa 13 7 1 1 0 Renan Lenz 12 3 1 1 1 Eden Ewing 10 7 2 0 0

Três pontos: 9-19; Enzo Ruiz: 4-6

