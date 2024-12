NBB: Fim do primeiro turno define times para Copa Super 8; veja classificação

Chegou ao fim o primeiro turno do NBB 2024/25, nesta segunda-feira (23), após seis jogos que definiram a classificação à Copa Super 8. Antes da rodada, cinco times disputavam as últimas quatro vagas para o torneio de intertemporada. Isso porque os primeiros oito colocados disputam a competição.

Vale lembrar que a Copa Super 8 começa no dia 25 de janeiro, mas a classificação para o torneio leva em consideração apenas os oito primeiros colocados do NBB no primeiro turno. Portanto, qualquer alteração até a data da competição, não mudará os times participantes.

Minas, Flamengo, Brasília e São Paulo já tinham vaga garantida desde a última rodada. Assim, cinco times estavam na briga pelas quatro restantes. O último eliminado, então, foi o Bauru. Afinal, a tradicional equipe do interior de São Paulo teve uma sequência muito ruim no final do primeiro turno.

O time liderado por Alex Garcia perdeu os três confrontos que fez no Rio de Janeiro contra os clubes carioca do NBB. Dessa forma, caiu da quarta para a nona posição. Com isso, quem se deu bem foi o União Corinthians. O time de Santa Cruz do Sul ficou fora do “G8” nos últimas rodadas, mas venceu o Pinheiros na segunda-feira e avançou com a quinta posição.

Outro time beneficiado pela sequência ruim do Bauru foi o Vasco. O cruz-maltino, aliás, foi o último carioca a vencer o Dragão. Também na última rodada do primeiro turno, com boa atuação, triunfou e se colocou entre os oito melhores, avançando na sétima colocação.

Dessa forma, a Copa Super 8 terá um clássico do Rio de Janeiro já nas quartas de final. Isso porque o Flamengo terminou na segunda posição e vai encarar o Vasco.

Quem também chegou à rodada decisiva precisando vencer foi o Sesi Franca. Atual tricampeão do NBB, a equipe teve um primeiro turno de muitas oscilações e ficou um bom tempo fora da zona de classificação para a Copa Super 8. Entretanto, com a vitória sobre o Botafogo, chegou a cinco triunfo seguidos e agora ocupa o terceiro lugar. Assim, terá pela frente o jovem time do Pinheiros, que avançou com a sexta posição.

Além disso, há o bloco de times que já estavam classificados. O líder Minas “nada de braçada” no atual NBB. Dono da melhor campanha da temporada, perdeu apenas dois jogos em 17 disputados. Assim, foi o primeiro a garantir vaga. No último compromisso, aliás, conseguiu grande virada sobre o São Paulo para se manter invicto em casa.

Enquanto isso, o tricolor paulista teve momentos de oscilação, mas também já tinha conquistado lugar na Copa. O revés para o Minas, então, não interferiu, mas fez com que o time mudasse de posição. Afinal, caiu do quarto para o oitavo lugar. Como resultado, terá justamente o time e Belo Horizonte como adversário no torneio de intertemporada.

O Flamengo também venceu na última rodada. Mas sua posição já estava assegurada antes mesmo do triunfo. Dono da segunda melhor campanha do NBB, o rubro-negro perdeu apenas três jogos. Por fim, o Brasília é o time que mais surpreendeu. Lanterna na última temporada com apenas quatro vitórias, agora é o quarto colocado com 11 triunfos. Assim, vai enfrentar o União Corinthians.

Veja os resultados da última rodada do primeiro turno:

Minas 77 x 63 São Paulo

Paulistano 75 x 89 Flamengo

União Corinthians 80 x 73 Pinheiros

Botafogo 73 x 86 Sesi Franca

Vasco 81 x 63 Bauru

Caxias 80 x 79 Corinthians

Confira os confrontos da Copa Super 8

Data Quartas de final 25/01 Jogo 1 Minas x São Paulo 25/01 Jogo 2 Brasília x União Corinthians 26/01 Jogo 3 Flamengo x Vasco 26/01 Jogo 4 Sesi Franca x Pinheiros

Data Semifinais 28/01 Vencedor Jogo 1 x Vencedor Jogo 2 29/01 Vencedor Jogo 3 x Vencedor Jogo 4

Classificação NBB

Posição Time AP% J V D Saldo Pts 1 Minas 88.2 17 15 2 224 32 2 Flamengo 82.4 17 14 3 212 31 3 Sesi Franca 64.7 17 11 6 77 28 4 Brasília 64.7 17 11 6 41 28 5 União Corinthians 58.8 17 10 7 -15 27 6 Pinheiros 58.8 17 10 7 22 27 7 Vasco 58.8 17 10 7 42 27 8 São Paulo 58.8 17 10 7 10 27 9 Bauru 58.8 17 10 7 -11 27 10 Paulistano 41.2 17 7 10 35 24 11 Unifacisa 41.2 17 7 10 -32 24 12 São José 41.2 17 10 10 -3 24 13 Mogi 35.3 17 6 11 -106 23 14 Corinthians 35.3 17 6 11 -34 23 15 Pato Basquete 35.3 17 6 11 -46 23 16 Botafogo 29.4 17 5 12 -153 22 17 Fortaleza BC 23.5 17 4 13 -141 21 18 Caxias 23.5 17 4 13 -122 21

