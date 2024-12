NBB: Minas domina Sesi Franca e segue líder

Na frente de sua torcida, o KTO Minas dominou o Sesi Franca e encerrou o NBB em 2024 com mais uma vitória. O time da casa venceu os três primeiros quartos e contou com 20 pontos de Wini Silva para derrotar o adversário por 92 a 73, neste domingo (29). Desse modo, continuou na liderança isolada da competição.

Além de Wini Silva, Montero e Scott Machado foram destaques do Minas na vitória diante do Sesi Franca pelo NBB. Com 75% de aproveitamento do perímetro, os jogadores marcaram 17 e 15 pontos, respectivamente. Em contrapartida, Georginho foi um destaque isolado do time francano, com 27 pontos.

O primeiro quarto começou com intensidade ofensiva do Minas, que aproveitou os arremessos e controlou os rebotes. Os principais destaques foram Montero e Scott Machado, com oito e cinco pontos, respectivamente.

O Sesi Franca, por sua vez, teve dificuldades, especialmente nas bolas de três pontos. Desse modo, dependeu principalmente de Georginho, que marcou seis pontos. Ainda assim, o time da casa terminou vencendo por 23 a 16.

No segundo quarto, o Minas manteve o ritmo e ampliou sua vantagem, com destaque para a intensidade defensiva e a eficiência no ataque. Hollowell e Wini Silva comandaram as ações ofensivas, com boas infiltrações. A equipe conseguiu explorar os seis erros ofensivos do Sesi Franca, que continuou com dificuldades no aproveitamento nas bolas de três. Mais uma vez, Georginho tentou liderar a reação de Franca, mas a defesa consistente do Minas limitou suas opções. O período terminou os mandantes vencendo por 51 a 32.

Apesar da pausa, o Sesi Franca não conseguiu volta melhor dos vestiários. Desse modo, o Minas continuou a dominar, com uma atuação sólida dos dois lados da quadra. Como destaques, Montero e Scott Machado tiveram aproveitamento perfeito do perímetro e marcaram sete pontos, cada. Pelo lado francano, Didi Louzada teve boa exibição. Porém, nada suficiente para evitar o time mineiro liderando por 73 a 47.

Por fim, Georginho tentou liderar uma reação do Sesi Franca no último quarto. Presente dos dez minutos, o armador marcou 12 pontos e contou com a contribuição de sete pontos de Charles Hinkle. Desse modo, o time francano teve seu melhor período no jogo. Entretanto, a vantagem construída nos quartos anteriores garantiu a vitória mineira.

Como resultado, o Minas foi dominante e superou o Sesi Franca no último compromisso das equipes pelo NBB em 2024. Assim, o time da casa seguiu na liderança isolada da competição. Afinal, soma 16 vitórias e somente duas derrotas. Em contrapartida, os visitantes ficaram na quarta colocação, com 11 triunfos e sete tropeços.

Agora, as equipes voltam à quadra apenas em janeiro. O NBB terá uma parada de dez dias. O próximo compromisso do Minas será no dia 21 de janeiro, contra o São José . O Sesi Franca, por sua vez, vai encarar o Paulistano, em casa, no dia 18 do mesmo mês.

(16-2) KTO Minas 92 x 73 Sesi Franca (11-7)

Minas

Jogador PTS REB AST STL BLK Wini Silva 20 11 0 1 2 Montero 17 5 3 1 1 Scott Machado 15 2 3 1 0 Arengo 9 4 4 1 0 Hollowell 8 5 1 1 1

Três pontos: 9-20; Montero: 3-4

Sesi Franca

Jogador PTS REB AST STL BLK Georginho 27 8 4 5 2 Didi Louzada 12 5 4 1 0 Corvalán 9 1 3 1 1 Charles Hinkle 9 4 0 0 0 Wesley 8 4 0 0 0

Três pontos: 8-29; Georginho: 4-9

