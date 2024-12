NBB: Marquinhos lidera e Vasco vence Paulistano

A ligeira vantagem vascaína no confronto foi resultado de um equilíbrio em grande parte da partida. O Vasco, porém, se sobressaiu graças à boa defesa, que limitou o adversário a 22.2% nos arremessos de três pontos, além do trabalho coletivo (20 assistências). Desse modo, o time pôde sair com a vitória.

Além de Marquinhos, outros quatro jogadores tiveram marcaram mais de dez pontos na vitória do Vasco diante do Paulistano pelo NBB. Foram eles: Scheuer (14); Eddy (14); Jamaal (11); e Paulichi (10). Os números, assim, provaram o bom trabalho do time no ataque para envolver todo o elenco.

Publicidade

Pelo lado do Paulistano, Ferreyra foi o principal destaque e terminou como cestinha, com 21 pontos. Do perímetro, o armador acertou 3-10 e conseguiu também 6-6 dos lances livres. Porém, o restaque do elenco esbarrou na boa defesa do adversário e somente Johnson e Brunão passaram dos dez pontos.

Com a vitória, o Vasco alcançou seu segundo triunfo seguido no NBB. Desse modo, subiu de oitavo para a sétimo colocado na competição, com sete vitórias em 12 partidas. O Paulistano, por sua vez, conheceu sua oitava derrota em 12 jogos na temporada e desceu para a 13ª colocação.

Publicidade

Leia mais sobre o NBB!

Por fim, após a boa atuação de Marquinhos diante do Paulistano, o Vasco volta à quadra pelo NBB na sexta-feira (06). Ainda na capital paulista, o time carioca enfrenta o São Paulo, às 20h. Já o Paulistano joga somente na terça-feira (10), às 19h30, quando recebe o União Corinthians.

O jogo

O primeiro quarto entre Paulistano e Vasco foi disputado, com as equipes apresentando momentos de equilíbrio no placar. O time paulista contou principalmente com Ferreyra e Brunão, que marcaram seis e quatro pontos. A equipe carioca, por sua vez, controlou os rebotes (13 contra oito), mas teve dificuldades para pontuar, com 33% de aproveitamento. Ainda assim, uma bola de três de Marquinhos no estouro do cronômetro deixou o time da casa vencendo por somente um ponto (16 a 15).

Publicidade

O segundo quarto começou com uma bola de três de Marquinhos, colocando o Vasco na liderança contra o Paulistano. A partir daí, o jogo seguiu em ritmo equilibrado, com as defesas prevalecendo e poucas oportunidades. Entretanto, o time carioca encontrou seu ritmo com transições rápidas e uma forte atuação no garrafão. Desse modo, a intensidade vascaína obrigou o Paulistano a arriscar arremessos de longa distância, mas a baixa eficiência limitou suas chances de reação (0-6).

Nos minutos finais do quarto, o Vasco consolidou sua vantagem com uma sequência de cestas. Assim, com um ligeiro domínio, o time encerrou o período em vantagem, vencendo por 31 a 28.

Segundo tempo

No terceiro quarto, o jogo melhorou ofensivamente. O Paulistano conseguiu equilibrar as jogadas ofensivas, com grande atuação de Ferreyra (nove pontos). Eddy, pelo Vasco, foi fundamental nos arremessos de três pontos (2-2), ajudando sua equipe a manter a pequena vantagem. No final do período, uma segunda cesta do perímetro do ala vascaíno deixou a diferença em seis pontos. Porém, nos segundos finais, Johnson recuperou um rebote ofensivo e marcou para o Paulistano. Desse modo, a equipe visitante encerrou o período vencendor por 54 a 51.

Publicidade

O último quarto foi marcado pela consistência defensiva do Vasco, que controlou as ações do Paulistano. A equipe carioca, afinal, impôs dificuldades no perímetro, segurando o adversário a apenas 22,9% de aproveitamento nas bolas de três (2-9). Além disso, Jamaal Smith foi decisivo no ataque, somando sete pontos.

Apesar das tentativas de reação do Paulistano, que contou com boas jogadas de Atauri e Johnson, o Vasco manteve o controle e conseguiu encerrar com a vitória.

(4-8) Paulistano 70 x 76 Vasco da Gama (7-5)

Paulistano

Publicidade

Jogador PTS REB AST STL BLK Ferreyra 21 1 2 2 0 Johnson 11 7 0 0 0 Lucas Atauri 10 0 1 1 0 Dória 8 3 5 0 1

Três pontos: 6-27 (22.2%); Ferreyra: 3-10

Vasco da Gama

Jogador PTS REB AST STL BLK Marquinhos 15 7 1 0 0 Scheuer 14 7 2 1 2 Eddy 14 4 1 0 0 Jamaal Smith 11 5 10 1 0

Três pontos: 8-26 (30;8%); Marquinhos: 3-6