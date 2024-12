NBB: Hinkle decide e Franca vira sobre Caxias

Apesar do esforço no final, Hinkle não foi o cestinha do Sesi Franca diante do Caxias pelo NBB. Com 20 pontos e seis rebotes, Wesley Castro foi o principal pontuador francano e em boa parte o responsável por manter a equipe no jogo. Além dele, Georginho brilhou com um duplo-duplo (17 pontos e 15 rebotes) e sete assistências.

Pelo lado do Caxias, o veterano Shamell conseguiu um grande desempenho ofensivo. Assim, marcou 19 pontos, sendo 3-7 do perímetro. Já Fabrizzio teve 15 pontos, enquanto Vini Chagas e Isaac marcaram 13, cada.

Publicidade

Leia mais sobre o NBB!

Por fim, com a vitória, o Sesi Franca volta à quadra no sábado (7). Ainda no Sul do país, o time francano enfrenta o União Corinthians, às 17h. Já o Caxias do Sul joga somente na terça-feira (10), às 20h, quando visita o São Paulo.

O jogo

O primeiro quarto entre Caxias do Sul e Sesi Franca foi bastante equilibrado, com as equipes alternando bons momentos. Caxias contou com o volume ofensivo de Isaac, que marcou cinco pontos, enquanto Franca contou com sete pontos de Wesley e David Jackson, cada. No duelo dos rebotes, ambos os times mostraram força, mas Caxias teve ligeira vantagem ofensiva. No fim, uma sequência de lances garantiu ao time paulista uma vantagem apertada de 21 a 18 ao final do período.

Publicidade

O segundo quarto manteve os momentos de equilíbrio. Por parte do Caxias, Shamell foi o responsável pela intensidade. Com 11 pontos, ele levou preocupação principalmente para o garrafão (4-5) francano. Franca respondeu com Georginho se destacando no garrafão, tanto nos rebotes quanto na pontuação, além de dois pontos importantes que deixaram o time à frente por 40 a 38 rumo ao intervalo.

Segundo tempo

Na volta dos vestiários, o Caxias do Sul voltou mais ligado que o Sesi Franca. Com um aproveitamento bom do perímetro (4-8), contra 1-4 do time francano, a equipe do Sul do país virou ainda nos três primeiros minutos de jogo. Assim, os destaques foram Vini Chagas e Shamell, que marcaram seis pontos, cada. Em contrapartida, Wesley Castro cresceu pelo Franca, com sete pontos, mas não o suficiente para uma recuperação.

Publicidade

Por fim, o último quarto viu Charles Hinkle aparecer para liderar a vitória do Franca diante do Caxias. Com um domínio no garrafão (8-11), a equipe do Pedrocão marcou pontos com facilidade e conseguiu neutralizar o ataque do adversário. O time do Sul, por exemplo, teve somente três assistências e perdeu completamente o volume. Assim, o atual tricampeão saiu vencedor.

(3-10) Caxias do Sul 76 x 82 Sesi Franca (8-6)

Caxias do Sul

Jogador PTS REB AST STL BLK Shamell 19 1 3 0 0 Fabrizzio 15 0 1 0 0 Vini Chagas 13 7 2 0 3 Isaac 13 4 0 0 0

Três pontos: 11-30; Fabrizzio: 3-6

Publicidade

Sesi Franca

Jogador PTS REB AST STL BLK Wesley Castro 20 6 1 1 1 Georginho 17 15 7 1 0 David Jackson 13 3 3 2 0 Hinkle 13 2 3 1 1

Três pontos: 6-18; Didi Louzada: 3-6

Publicidade

Outros jogos da rodada

(13-1) KTO Minas 97 x 70 Pato Basquete (5-8)

KTO Minas

Jogador PTS REB AST STL BLK Hollowell 14 4 3 2 0 Fuzaro 13 3 2 1 0 Arengo 10 2 1 2 0 Scott Machado 9 1 2 1 1

Três pontos: 17-33; Machado: 3-4

Publicidade

Pato Basquete

Jogador PTS REB AST STL BLK Wrighten 26 6 0 2 1 Nate Barnes 20 1 2 0 0 Lupa 8 5 4 1 0 Rafa 5 1 2 1 1

Três pontos: 12-23; Wrighten: 7-7

Publicidade

(7-5) União Corinthians 83 x 77 Bauru Basket (9-4)

União Corinthians

Jogador PTS REB AST STL BLK Veríssimo 22 6 3 2 0 Duane Johnson 16 5 1 3 0 Jony 14 1 5 2 0 Dikembe 8 7 2 1 0

Três pontos: 8-21; Veríssimo: 3-4

Publicidade

Bauru

Jogador PTS REB AST STL BLK Brite 22 2 1 3 0 Davi 18 4 5 1 0 Mogi 14 6 0 1 0 Andrezão 13 11 2 0 1

Três pontos: 12-29; Davi: 4-5

Publicidade

(4-10) Botafogo 67 x 89 Brasília (9-3)

Botafogo

Jogador PTS REB AST STL BLK Derick 15 9 2 1 0 Pecos 14 6 8 2 1 Augusto Alcassa 13 9 1 2 0 Thomas 13 7 1 2 1

Três pontos: 7-32; Thomas: 3-10

Publicidade

Brasília

Jogador PTS REB AST STL BLK Lucas 22 4 5 0 0 Von Haydin 19 6 4 2 0 Cook 14 3 3 1 0 Nesbitt 9 5 1 0 0

Três pontos: 13-36; Lucas: 5-8