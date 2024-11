NBB: Flamengo derruba sequência positiva do União Corinthians

Dominante desde o começo, o Flamengo venceu o União Corinthians, diante de sua torcida, e se reabilitou no NBB 2024/25. No duelo realizado no Ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro, o rubro-negro levou a melhor por 95 a 77. Desse modo, os cariocas voltaram à vice-liderança da competição. Na última rodada, o atual vice-campeão do NBB havia perdido para o São Paulo, fora de casa.

Além disso, o Flamengo derrubou a sequência positiva do adversário. Afinal, o time gaúcho vinha de cinco vitórias consecutivas. Agora, o União Corinthians ocupa a terceira posição do NBB.

Os primeiros 20 minutos do Flamengo foram quase perfeitos. Com 59 a 39 no placar, ou seja, 20 pontos de vantagem, os cariocas definiram o jogo antes do intervalo. Nos períodos posteriores, o time visitante melhorou, mas não a ponto de encostar no marcador.

Publicidade

Gui Deodato foi o cestinha do duelo, com 20 pontos. Além disso, ele foi bem na parte defensiva, com três roubos de bola, e ajudou o Flamengo a bater o União Corinthians no NBB. Outros cinco atletas do rubro-negro alcançaram o duplo dígito na pontuação. O armador Alexey Borges, por sua vez, conseguiu um duplo-duplo: dez pontos e 13 assistências.

Por fim, o Flamengo volta à quadra nesta quarta-feira (13) para o clássico contra o Botafogo, novamente no Ginásio do Tijuca. O duelo, aliás, terá a transmissão do canal do Jumper Brasil no YouTube.

Após o embate com o Flamengo, o União Corinthians terá outro jogo difícil no NBB. Nesta quinta-feira (14), a equipe vai enfrentar o Minas, líder da competição, em Santa Cruz do Sul.

Publicidade

Leia mais sobre o NBB!

(8-2) Flamengo 95 x 77 União Corinthians (5-2)

Flamengo

Jogador PTS REB AST STL BLK Gui Deodato 20 3 3 3 0 Ruan Miranda 16 4 1 0 1 Jordan Williams 14 4 0 0 0 Jhonatan Luz 12 7 4 2 0 Franco Balbi 11 4 5 0 0 Alexey Borges 10 3 13 2 0

Três pontos: 8-21 (38%); Jhonatan Luz: 2-3, Jordan Williams: 2-4

União Corinthians

Jogador PTS REB AST STL BLK Rafail Lanaras 18 2 3 3 0 Duane Johnson 14 5 2 0 0 Dikembe 10 5 1 1 0

Três pontos: 9-22 (41%); Jon dos Anjos: 2-2, Jony Machuca e Rafail Lanaras: 2-4 cada

Publicidade

(8-1) Minas 78 x 76 Unifacisa (2-6)

Minas

Jogador PTS REB AST STL BLK Alexandre Paranhos 19 1 0 0 0 Danilo Fuzaro 13 5 2 1 0 Juan Pablo Arengo 13 1 2 0 0 Luis Montero 11 11 5 1 4 Jeremy Hollowell 10 4 2 0 1

Três pontos: 10-17 (59%); Juan Pablo Arengo: 4-6

Unifacisa

Jogador PTS REB AST STL BLK Adrian Delph 21 5 2 0 1 Augusto 14 6 4 2 0 Serjão 11 2 2 1 3 Christian Alaekwe 10 5 4 1 0

Três pontos: 9-23 (39%); Augusto: 3-4, Adrian Delph: 3-6

Publicidade

(2-7) Fortaleza 66 x 49 Paulistano (3-6)

Fortaleza

Jogador PTS REB AST STL BLK João Pedro 16 17 0 0 0 Cassiano 11 4 2 1 0 Gabriel 11 3 0 3 0

Três pontos: 7-23 (30,4%); Gabriel: 3-4

Publicidade

Paulistano

Jogador PTS REB AST STL BLK Vitinho 15 5 1 2 0 Santi Ferreyra 10 2 2 0 0

Três pontos: 7-28 (25%); Vitinho: 2-5

(2-7) São José 79 x 68 São Paulo (6-3)

São José

Jogador PTS REB AST STL BLK Adyel 18 8 5 2 1 Franco Vieta 18 4 4 0 0 Douglas dos Santos 17 10 3 2 0 Renato Carbonari 10 8 1 0 0

Três pontos: 12-32 (38%); Adyel: 4-9, Franco Vieta: 3-8

Publicidade

São Paulo

Jogador PTS REB AST STL BLK Corderro Bennett 14 7 2 3 0 Vitor Faverani 17 7 0 0 1 André Góes 14 3 2 0 0

Três pontos: 6-30 (20%); André Góes: 3-6

(5-4) Pinheiros 87 x 76 Sesi Franca (6-4)

Pinheiros

Jogador PTS REB AST STL BLK David Sloan 28 3 7 1 0 Reynan 15 7 2 1 0 Yan Djalo 14 4 0 2 0

Três pontos: 11-26 (42%); David Sloan: 4-8, Yan Djalo: 3-7

Publicidade

Sesi Franca

Jogador PTS REB AST STL BLK Georginho 20 7 7 3 0 David Jackson 12 2 4 1 0 Didi Louzada 11 2 2 0 0 Zu Jr. 10 1 0 0 0

Três pontos: 10-27 (37%); Georginho: 4-7

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA