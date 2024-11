NBB: Em clássico, Flamengo atropela Botafogo

O Flamengo contou grande atuação de Lucas Siewert para atropelar o Botafogo, por 91 a 67, e vencer o clássico carioca do NBB nesta quarta-feira (13). O ala-pivô terminou a partida com 21 pontos e 5 rebotes. Como resultado, o time rubro-negro chegou a nove vitórias em 11 jogos disputados e segue na segunda posição. O duelo pôde ser visto ao vivo no canal do Jumper Brasil no YouTube.

Além de Siewert, Alexey teve ótima participação pelo Flamengo no clássico contra o Botafogo pelo NBB. Isso porque o armador anotou 13 pontos no primeiro tempo e liderou a construção da vantagem do time. Da mesma forma, foi o atleta com mais assistências do time: seis. Ao todo, a equipe mandante contou com cinco jogadores com pelo menos dez pontos anotados.

O técnico Gustavo de Conti usou, durante boa parte do confronto, uma dupla de armadores em quadra. Afinal, Franco Balbi esteve me quadra bons minutos ao lado de Alexey. Assim, o veterano do Flamengo também foi importante com dez pontos, seis rebotes e cinco assistências.

Publicidade

Por outro lado, o Botafogo tentou fazer jogo duro no início da partida e esteve à frente do placar durante boa parte do primeiro quarto. No entanto, assim que o rubro-negro tomou a liderança, não perdeu mais. Com dificuldades em organizar ataques e neutralizar subidas ofensivas do rival, foi controlado durante todo o confronto.

O dominicano Novas Mateo foi o principal destaque botafoguense com 13 pontos, seis rebotes e quatro bolas de três. O experiente armador Arthur Pecos também foi importante. Afinal, anotou dez pontos, seis rebotes e oito assistências (líder do jogo no quesito).

Publicidade

Leia mais sobre o NBB!

Por fim, o Flamengo volta à quadra no próximo sábado (16). Novamente como mandante, fará a reedição da última final do NBB ao encarar o Sesi Franca, às 17h (horário de Brasília). O Botafogo fará mais um clássico. O time recebe o R10 Score Vasco da Gama, na sexta-feira (15), às 20h. Este confronto, aliás, terá transmissão ao vivo do Jumper Brasil.

O Jogo

A partida começou muito equilibrada, mas com o Botafogo surpreendendo o rival e abrindo quatro pontos de vantagem. Então, o placar permaneceu mais de três minutos em 11 a 7. Após o período truncado, Jonathan apareceu com uma bola do perímetro e dois lances livres convertidos para o rubro-negro tomar a liderança. Como resultado, o time mandante levou a melhor nos primeiros dez minutos. 22 a 14.

Publicidade

O segundo período iniciou favorável ao Flamengo. Isso porque, com uma corrida de 4 a 0, abriu dez pontos de vantagem e forçou uma pedido de tempo do adversário. O Botafogo, por sua vez, soube reagir e manter o quarto equilibrado até os três minutos finais. Então, o time da Gávea conseguiu grande sequência de pontos e abriu a maior vantagem da partida levando 16 de vantagem para o intervalo. 46 a 30.

Segundo tempo

Na volta dos vestiários, o Botafogo conseguiu um bom começo de quarta estando na liderança nos minutos iniciais, sobretudo com bons ataques de Fred Thomas. Entretanto, o Flamengo continuou com ótimo aproveitamento de dois pontos e soube aproveitar a vantagem para jogar com tranquilidade. Mais efetivo e melhor organizado em quadra, virou o período e venceu mais um. A vantagem, assim, ampliou para 20 pontos. 64 a 44.

Publicidade

No quarto final, o time da casa manteve o domínio do jogo. Logo nos primeiros minutos, impôs uma corrida de 12 a 4, praticamente sacramentando a vitória. Dessa forma, a diferença que fora de 16 pontos no intervalo, terminou com mais de 30. Com o placar tranquilo, restou ao Flamengo administrar a vantagem contra o Botafogo no clássico e garantir o nono triunfo na atual temporada do NBB.

(9-2) Flamengo 91 x 67 Botafogo (3-7)

Publicidade

Flamengo

Jogador PTS REB AST STL BLK Siewert 21 5 0 0 0 Alexey 13 2 6 1 0 Gui Deodato 11 1 3 2 0 Jordan Williams 11 5 3 2 0 Franco Balbi 10 6 5 2 0

Três pontos: 10-29 (34.5%); Siewert: 3-8

Publicidade

Botafogo

Jogador PTS REB AST STL BLK Novas Mateo 13 6 2 0 0 Fred Thomas 11 5 4 0 3 Mathias 11 1 1 0 2 Pecos 10 6 8 2 0

Três pontos: 10-31 (32.3%); Novas Mateo: 3-4

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA