NBB: Com show de argentino, Flamengo bate Unifacisa fora de casa

O Flamengo contou com uma atuação de gala do argentino Franco Balbi para vencer a Unifacisa por 87 a 77, na rodada desta sexta-feira (1), do NBB. O armador veterano foi decisivo ao anotar 29 pontos, sendo 13 apenas no último quarto, e ajudou a garantir o sexto triunfo rubro-negro na atual temporada. Como resultado, a equipe do Rio de Janeiro lidera a competição ao lado do Minas. Ambos têm apenas uma derrota em sete jogos.

Mesmo com uma campanha irregular do time de Campina Grande, a partida foi muito equilibrada. Isso porque os três primeiros quartos foram acirrados. Enquanto a Unifacisa venceu o primeiro período, o Flamengo levou a melhor no segundo e o terceiro terminou empatado. Portanto, o duelo foi ser decidido apenas os dez minutos finais.

Assim, com atuação inspirada do argentino, o Flamengo levou a melhor sobre a Unifacisa no quarto final e garantiu mais um triunfo no NBB. Os 13 pontos de Balbi ajudaram o clube carioca a vencer o último período por 24 a 16.

Agora, o Flamengo soma seis vitórias e uma derrota e ocupa a segunda posição. Apesar de ter a mesma campanha do Minas, o critério de saldo de pontos desempata a tabela. Vale lembrar que o confronto direto é o primeiro quesito para diferenciar campanhas. No entanto, os líderes ainda não se enfrentaram em 2024/25.

Por outro lado, a Unifacisa não consegue repedir, no início desta temporada, o desempenho da última campanha regular. Em cinco jogos disputados, a equipe nordestina venceu apenas dois. Aliás, quatro destes confrontos foram disputados em seu ginásio. Fator que foi fundamental em 2023/24, quando a equipe teve um dos melhores aproveitamentos do NBB como mandante.

Por fim, o Flamengo volta à quadra na próxima segunda-feira (4). No Maracanãzinho, o sete vezes campeão do Novo Basquete Brasil encara o Caxias do Sul, às 20h (horário de Brasília). No mesmo dia, a Unifacisa faz mais um jogo em Campina Grande e novamente contra um time do Rio de Janeiro. O adversário será o Vasco, às 19h30.

O Jogo

O Flamengo teve um ritmo forte ofensivo nos primeiros cinco minutos de jogo. Como resultado, abriu oito pontos de vantagem. Alexey foi o principal nome no ataque rubro-negro, anotando sete pontos. Por outro lado, o norte-americano Alaekwe foi o destaque da Unifacisa com bom arranque nos três minutos finais do período. Assim, o time da casa virou o confronto.

No segundo quarto, a equipe da Paraíba teve Rafael Rachel inspirado com bom aproveitamento do perímetro nos primeiros minutos. Apesar disso, o Flamengo soube manter seu ritmo ofensivo. Jordan Williams, que é um dos principais reforços da temporada, começou a aparecer. Do mesmo modo, Balbi também iniciou sua grande atuação. Então, o time carioca retomou a liderança da partida e foi ao intervalo em vantagem.

Na volta dos vestiários, o duelo permaneceu equilibrado. Afinal, o terceiro quarto ficou marcado por muitas alternâncias no placar. Não à toa, foi o período que terminou empatado (25 a 25). O americano Adrian Delph foi o principal pontuador da Unifacisa no período. Em contrapartida, Balbi e Jordan Williams seguiram liderando o Flamengo no ataque. Com a igualdade no quarto, o time carioca foi para os dez minutos finais liderando o marcador.

No entanto, no quarto e decisivo período, o argentino deu um show e o Flamengo dominou a Unifacisa para vencer e encostar na liderança do NBB. A equipe teve um ótimo aproveitamento nas bolas de três pontos, além dos 13 pontos somados pelo argentino. Então, o rubro-negro confirmou a sexta vitória na temporada.

(2-3) Unifacisa 77 x 87 Flamengo (6-1)

Unifacisa

Jogador PTS REB AST STL BLK Alaekwe 20 0 0 1 0 Rafael Rachel 18 4 0 2 1 Augusto 13 3 1 1 0 Adrian Delph 10 4 2 0 0

Três pontos: 11-38 (28.9%) ; Augusto: 3-6

Flamengo

Jogador PTS REB AST STL BLK Franco Balbi 29 2 3 0 0 Jordan Williams 15 4 1 0 0 Jhonatan 9 4 0 0 0 Alexey 9 2 3 0 0

Três pontos: 12-29 (41.4%) ; Balbi: 5-6

Outros jogos da rodada

(1-5) Fortaleza Basquete Cearense 68 x 70 R10 Score Vasco (2-3)

Fortaleza

Jogador PTS REB AST STL BLK Eden Ewing 19 10 0 0 1 Sebá Orresta 15 4 10 1 0 Cassiano 10 3 1 0 0 Demétrio 10 5 1 0 1

Três pontos: 4-14 (28.6%) ; Orresta: 2-6

Vasco

Jogador PTS REB AST STL BLK Paulichi 18 4 1 1 0 Eddy 11 5 0 0 0 Jamaal 10 6 3 1 0 Marquinhos 10 6 4 0 0

Três pontos: 10-38 (26.3%) ; Eddy: 3-9

(3-4) Mogi 78 x 74 São Paulo (5-1)

Mogi

Jogador PTS REB AST STL BLK Menca 19 4 3 1 0 Gabriel 16 5 6 1 0 Lessa 14 4 2 2 0 Léo Bispo 12 4 0 1 0

Três pontos: 10-30 (30%) ; Lessa: 4-7

São Paulo

Jogador PTS REB AST STL BLK Faverani 14 7 1 0 0 Bennett 13 0 3 0 0 Tyrone 12 6 1 2 0 Ansaloni 9 3 0 0 0

Três pontos: 2-19 (11%) ; Tyrone: 1-3

