NBB: Alex Garcia faz duplo-duplo e Bauru vence Mogi

O NBB Caixa teve outro grande jogo nesta sexta-feira e viu Alex Garcia decidir o duelo entre Bauru e Mogi. No Ginásio Panela de Pressão, os donos da casa venceram por 68 a 66 com um duplo-duplo do veterano #10 bauruense. No fim, Alex roubou uma bola crucial que terminou nos dois pontos que deram números finais ao jogo.

O Bauru também teve em Dontrell Brite o cestinha do jogo, com 25 pontos. Pelo Mogi, Gregate e Menca anotaram 16 pontos, mas isso não bastou para evitar e sexta derrota do time na temporada do NBB.

Com apoio da torcida no Ginásio Panela de Pressão, o Bauru começou o jogo empolgado. Logo no início abriu oito de vantagem sobre o Mogi. Inspirado, Brite converteu três bolas do perímetro e Alex distribuiu cinco assistências. Do outro lado, o Mogi teve dificuldades e acertou apenas quatro dos 15 arremessos no primeiro período.

O bom início não teve sequência no segundo período. Um dia antes do aniversário, Gregate anotou 12 pontos no quarto e recolocou o Mogi na partida. Alex tentou responder, mas os companheiros de Bauru não seguiram. O veterano marcou sete dos dez pontos do Dragão na parcial. Assim, o time visitante foi ao intervalo vencendo por 36 a 32.

Bauru voltou do intervalo tentando se reencontrar no jogo. Mas, após empatar a partida, viu o Mogi abrir oito na frente. Então, Brite pegou fogo novamente. Com 11 pontos, o armador trouxe o Bauru novamente para o jogo.

O quarto período seguiu com muito equilíbrio. Com dois pontos de vantagem, Mogi lutou para conquistar a vitória. Andrezão chamou a responsabilidade e anotou nove pontos para os donos da casa. Perto do fim, com o jogo empatado, Mogi teve a chance de vencer a partida. No entanto, Alex interceptou passe de Lessa e, no contra-ataque, deixou a bola para Wesley Mogi enterrar e garantir a vitória de Bauru.

(5-2) Bauru 68 x 66 Mogi (3-6)

Bauru

Jogador PTS REB AST STL BLK Dontrell Brite 25 1 1 1 0 Andrezão 15 8 2 1 0 Wesley Mogi 12 12 4 0 0 Alex Garcia 10 6 10 4 0

Três pontos: 7-25; Brite: 6-11

Mogi

Jogador PTS REB AST STL BLK Gregate 16 3 3 3 0 Menca 16 5 3 0 0 Léo Bispo 10 6 1 0 0 Guilherme Lessa 8 6 2 1 0

Três pontos: 8-30; Menca: 2-5

(1-7) São José 62 x 75 Paulistano (3-5)

São José

Jogador PTS REB AST STL BLK Renato Carbonari 13 6 1 1 0 Felipe Ruivo 11 3 0 5 0 Franco Vieta 11 4 0 4 1 Adyel 10 2 3 3 0

Três pontos: 5-26; Adyel: 2-7

Paulistano

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Crescenzi 14 4 2 1 0 Lucas Atauri 13 2 1 0 0 Santi Ferreyra 12 3 4 1 1 Lucas Doria 11 12 4 1 0

Três pontos: 9-26; Atauri: 3-4

