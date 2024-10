Nesta terça-feira (29), o Flamengo foi ao Centro de Formação Olímpica, onde venceu o Fortaleza Basquete Cearense por 78 a 56, pelo NBB 2024/25. Com o triunfo, o Rubro-Negro chega a cinco vitórias em seis jogos na temporada do Novo Basquete Brasil. A equipe cearense, por outro lado, chega a quatro derrotas em cinco jogos e ocupa a vice-lanterna da competição.

O argentino Sebá Orresta foi o cestinha da partida com 15 pontos. Mas, o grande destaque da vitória do Flamengo sobre o Fortaleza Basquete Cearense no NBB 2024/25 foi o jogo coletivo do Rubro-Negro. Todos os dez jogadores que entraram em quadra pontuaram. Alexey Borges anotou 13, enquanto Ruan fez 12 pontos e 11 rebotes.

Quem antecipava uma vitória fácil do Flamengo foi surpreendido no primeiro quarto. O Rubro-Negro chegou a abrir cinco de vantagem no início, mas os donos da casa logo responderam. As equipes trocaram cestas, sempre com o Flamengo na liderança. Mas, com pouco mais de um minuto para o fim, Léo Abreu colocou o Carcalion na frente.

A partir do segundo período, o Flamengo começou a dominar o jogo e logo abriu sete de vantagem. Alexey com dois pontos e falta, aumentou a diferença para 13. Os times, entretanto, erraram muitas bolas do perímetro. Assim, o Flamengo foi ao intervalo vencendo por 46 a 34.

O intervalo não trouxe um Fortaleza Basquete Cearense melhor no segundo tempo. O time de Flávio Espiga acertou apenas três dos 14 arremessos que fez no terceiro período. Além disso, cometeu três erros ofensivos. O Flamengo também errou muito, mas conseguiu abrir mais cinco de vantagem antes do período final.

Com a boa vantagem, o Flamengo entrou tranquilo no quarto período. Gustavinho rodou o elenco e isso fez com o que o time cometesse seis erros ofensivos no quarto. Apesar disso, o baixo aproveitamento do time cearense seguiu. Assim, o Flamengo abriu 18 a 13 no quarto e venceu o jogo com 18 pontos de vantagem.

(1-4) Fortaleza Basquete Cearense 56 x 78 Flamengo (5-1)

Fortaleza

Jogador PTS REB AST STL BLK Sebá Orresta 15 3 2 1 0 João Pedro Demetrio 11 4 1 1 1 Cassiano 8 3 2 1 0 Eden Ewing 6 8 1 2 0

Três pontos: 3-22; Orresta e Anderson: 1-2 cada

Flamengo

Jogador PTS REB AST STL BLK Alexey Borges 13 4 6 1 0 Ruan 12 11 0 0 0 Franco Balbi 10 6 4 0 0 Gui Deodato 9 6 0 1 0

Três pontos: 7-29; Gui Deodato: 2-4

(3-3) Pinheiros 67 x 77 Minas (5-1)

Pinheiros

Jogador PTS REB AST STL BLK Reynan 19 4 3 1 1 Francisco Farabello 15 5 6 1 0 Bernardo da Silva 13 11 4 0 1 Jimmy 7 5 2 0 0

Três pontos: 7-23; Farabello: 3-6

Minas

Jogador PTS REB AST STL BLK Franco Baralle 21 1 0 2 0 Alex Paranhos 14 12 2 1 0 Scott Machado 12 4 6 2 0 Luis Montero 11 4 3 3 0

Três pontos: 10-22; Baralle: 6-7

