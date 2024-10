NBB 2024/25: Botafogo atropela Fortaleza fora de casa

Sem dificuldades, o Botafogo foi até a capital cearense e atropelou o Fortaleza por 77 a 52, no jogo isolado deste domingo (27) pelo NBB 2024/25. O duelo, aliás, teve a transmissão do canal do Jumper Brasil no YouTube. Esse foi o terceiro triunfo do Glorioso na competição. Com isso, a equipe subiu para o oitavo lugar. O Fortaleza, por outro lado, é o vice-lanterna.

O curioso é que o time carioca só venceu fora de casa nesta edição do NBB (as outras vitórias foram contra São José e Mogi). As duas derrotas foram justamente no Rio de Janeiro (para Corinthians e Pinheiros). Já o Fortaleza amargou o terceiro revés consecutivo em quatro jogos (perdeu também para União Corinthians e Pato). Portanto, só triunfou na estreia (Caxias do Sul).

O duelo foi realizado no Ginásio Poliesportivo da Unifor, mas com portões fechados. A medida foi tomada por questões de segurança, segundo o clube cearense. Sem a presença da torcida, e com o desfalque de seu principal jogador, o estadunidense Dexter McClanahan, o time da casa foi presa fácil desde o início.

Acima de tudo, o Fortaleza mostrou limitações ofensivas. Tanto que acertou apenas 23 dos 57 arremessos que tentou. Ou seja, um aproveitamento de 40%. Pouco agressivo, o Carcalion foi somente cinco vezes à linha do lance livre. Além disso cometeu 20 turnovers.

O Botafogo, por sua vez, mostrou consistência nos dois lados da quadra diante do Fortaleza e saiu vitorioso mais uma vez do NBB 2024/25. Acertou 31 dos 58 arremessos e, assim, alcançou um aproveitamento de 53%. O jogo foi tão tranquilo para o Glorioso que o técnico Sebá Figueredo deu chance a todos os 11 jogadores relacionados para o duelo.

O pivô Thiago Mathias foi o cestinha da partida, com 16 pontos. O ala estadunidense foi outro destaque do Botafogo, com 15 pontos. Já pelo Fortaleza, o melhor em quadra foi o pivô estadunidense Eden Ewing, com 14 pontos. Recuperado de uma lesão na panturrilha, o armador argentino Sebá Orresta estreou no NBB 2024/25. Ainda sem ritmo de jogo, ele anotou apenas cinco pontos e deu duas assistências.

O Botafogo segue no Nordeste e volta à quadra nesta quarta-feira (30). O adversário será a Unifacisa, em Campina Grande. O Fortaleza, por outro lado, enfrenta o Flamengo, atual vice-campeão do NBB, novamente na capital cearense. Mas, desta vez, o duelo vai ocorrer no Centro de Formação Olímpica, e o Carcalion terá o apoio de sua torcida.

(1-3) Fortaleza 52 x 77 Botafogo (3-2)

Fortaleza

Jogador PTS REB AST STL BLK Eden Ewing 14 5 0 3 0 Cassiano 12 3 5 0 0

Três pontos: 4-17 (23,5%); Cassiano: 2-4

Botafogo

Jogador PTS REB AST STL BLK Thiago Mathias 16 5 1 0 1 Fred Thomas 15 4 4 0 0 Felipe Motta 10 0 0 1 0

Três pontos: 7-23 (30,4%); Thiago Mathias: 2-4, Fred Thomas: 2-6

