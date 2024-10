NBB 2024/25: Bauru vence Paulistano em jogaço fora de casa

O Bauru Basket saiu vencedor em um grande confronto contra o Paulistano, por 83 a 79, no Ginásio Antônio Prado Jr., nesta segunda-feira (28), pelo NBB 2024/25. O time bauruense conquistou seu segundo triunfo em quatro jogos nesta edição, subindo assim para a 10ª posição. Já a equipe da capital paulista sofreu sua terceira derrota em quatro partidas, caindo para a 15ª colocação.

O grande destaque da vitória do Bauru diante do Paulistano pelo NBB 2024/25 foi Dontrell Brite. O armador marcou 31 pontos, acertando seis de dez tentativas de três pontos em 35 minutos de quadra. A atuação de Brite, combinada com a vitória bauruense, ofuscou uma excelente performance do argentino Kevin Crescenzi, que registrou 33 pontos em 33 minutos pelo Paulistano.

O primeiro quarto da partida já antecipava o equilíbrio do confronto, com ambos os times alternando lideranças desde os minutos iniciais. No entanto, o período também foi marcado por erros ofensivos e arremessos desperdiçados no garrafão. Aproveitando-se dos seis turnovers do Bauru, o Paulistano terminou o quarto com uma leve vantagem de 19 a 17.

No segundo quarto, o Paulistano tentou acelerar o jogo para ampliar a liderança, chegando a abrir seis pontos de vantagem. Porém, a partir da metade do período, o time da casa acumulou faltas, permitindo ao Bauru várias idas à linha de lance livre. Ao todo, foram nove acertos em doze tentativas, o que possibilitou aos visitantes empatar e virar o jogo com uma bola de três de Gemerson nos instantes finais. Assim, o Bauru foi para o intervalo vencendo por 40 a 35.

Na volta do intervalo, o Bauru retornou com ritmo intenso e ampliou a diferença para 15 pontos antes da metade do terceiro quarto. Na sequência, Crescenzi dominou a defesa bauruense, anotando 16 pontos com 100% de aproveitamento nas bolas de três (3-3). Como resultado, o Paulistano encurtou a vantagem, encerrando o período com o placar em 62 a 59 para o Bauru.

No último quarto, o Paulistano parecia perto de uma virada, por conta do bom momento. No entanto, Brite apareceu de vez na partida, assumindo o controle do ataque do Bauru. Em grande momento, ele jogou o período inteiro e marcou 12 pontos, garantindo a vantagem bauruense até o apito final.

Por fim, com a vitória, o Bauru se prepara para voltar ao Panela de Pressão, onde enfrentará o Sesi Franca Basquete no dia 31 de outubro. O Paulistano, por sua vez, segue em São Paulo, onde enfrentará o São Paulo no Ginásio do Morumbis em 30 de outubro.

(1-3) Paulistano 79 x 83 Bauru (2-2)

Paulistano

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Crescenzi 33 2 3 0 0 Lucas Dória 10 7 4 2 0 Brunão 9 9 0 2 0 Brandon Johnson 7 2 0 0 1

Três pontos: 10-27; Crescenzi: 7-11

Bauru

Jogador PTS REB AST STL BLK Dontrell Brite 31 3 4 1 0 Alex Garcia 18 7 6 2 0 Andrezão 12 13 0 0 0 Gemerson 11 8 0 0 0

Três pontos: 9-28; Brite: 6-10

(4-1) Sesi Franca 93 x 70 Pato Basquete (3-3)

Franca

Jogador PTS REB AST STL BLK David Jackson 20 4 4 1 0 Nathan Mariano 14 12 2 0 3 Facundo Corvalán 13 1 6 1 0 Charles Hinkle 13 2 1 1 0

Três pontos: 8-18; Zú Jr.: 2-3

Pato

Jogador PTS REB AST STL BLK Wrighten 16 1 0 1 1 Arthur 11 10 1 2 0 Materan 9 2 1 2 0 Rafa 8 6 0 1 0

Três pontos: 8-28; Wrighten: 3-8

