NBA: Warriors pode aguardar até a trade deadline para fazer troca

Após um início de temporada com 12 vitórias em 15 jogos, o Golden State Warriors caiu para a décima posição na Conferência Oeste. Agora, o time, que já trocou por Dennis Schroder, segue de olho no mercado. Contudo, segundo Jake Fischer, do Substack, o Warriors pode esperar até a trade deadline da NBA para fazer alguma troca.

Embora a equipe esteja em má fase, tendo perdido 13 dos últimos 17 jogos, detalhes podem jogar uma ação para o início de fevereiro. Isso porque Schroder, recém chegado, só pode ser trocado a partir de 5 daquele mês. Seu salário pode ser peça chave em um negócio, como explicou Fisher.

“Dennis Schroder será parte de uma grande troca do Warriors. Então, seu salário de US$12,5 milhões será importante para buscar um jogador como Jimmy Butler, que ganha US$ 48 milhões”.

Publicidade

Na verdade, Schroder ganha US$13 milhões em contrato expirante, o que seria perfeito para substituir De’Anthony Melton após sua lesão que encerrou a temporada. Apenas três jogadores do Warriors recebem mais que isso: Stephen Curry, Andrew Wiggins e Draymond Green. Desses, Curry não será trocado (e nem pode), enquanto Green também não deve sair.

Leia mais!

Schroder foi mal em seus sete jogos com o Warriors. O alemão jogou mais de 26 minutos em todos eles, e foi titular. Porém, após médias de 18 pontos e seis assistências no Brooklyn Nets, Schroder registra 8.7 pontos e quatro assistências, com apenas 16.7% de três.

Publicidade

Golden State deve fazer outra troca antes do prazo, mas qualquer negócio por um jogador de US$ 40 milhões ou mais irá depender de Schroder, Wiggins e outros ativos. Como alternativa, o Warriors pode, mais perto da deadline de troca da NBA, buscar jogadores na faixa dos US$ 20 milhões. Dessa forma, usaria os salários expirantes de Gary Payton II, Kevon Looney. Ademais, também entrariam no bolo alguns de Jonathan Kuminga, Moses Moody, Kyle Anderson e Buddy Hield.

Alguns dos nomes especulados em Golden State são de Jimmy Butler, do Miami Heat e Cam Johnson, do Brooklyn Nets. Embora sonhos mais distantes, a torcida também gostaria de adquirir algum grande jogador do New Orleans Pelicans. Dessa forma, Zion Williamson e Brandon Ingram despontam como favoritos.

Publicidade

De toda forma, a equipe espera conseguir uma grande troca para colocá-los de novo no páreo pelo título. Afinal, após a saída de Klay Thompson, era esperado que o Warriors conseguisse uma estrela para seu lugar. Como não aconteceu na offseason, pode ser que aconteça agora.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA