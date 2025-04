NBA: Warriors atualiza status de Jimmy Butler

O Golden State Warriors não contou com Jimmy Butler nos últimos dois jogos dos playoffs da NBA por conta de uma lesão no glúteo. No entanto, de acordo com Shams Charania, da ESPN, o astro pode retornar ao time nesta segunda-feira (28). Portanto, a equipe acredita que o astro deva estar em quadra no Jogo 4 da série contra o Houston Rockets.

Isso porque o Warriors mudou o status de Jimmy Butler no relatório de lesões da NBA para “questionável”. Ou seja, um ótimo indicativo que o craque possa retornar à quadra.

Butler se machucou com oito minutos no segundo jogo do Warriors contra o Rockets nos playoffs. Após sua queda, ele cobrou lances livres, mas falhou. Na sequência, o ala saiu de quadra e não voltou mais. Jonathan Kuminga, que não vinha tendo minutos nos últimos jogos, voltou a ganhar espaço. Ele teve 11 pontos na derrota para Houston no Jogo 2 e sete pontos no terceiro confronto.

Apesar da ausência de Butler também no Jogo 3, o Warriors conseguiu grande vitória. Dessa forma, o time de San Francisco ficou em vantagem na série ao abrir 2 a 1. Afinal, levou a melhor no primeiro duelo e perdeu o segundo. O camisa 10, aliás, esteve presente do Jogo 1 e foi destaque. Afinal, anotou 25 pontos, sete rebotes e seis assistências.

Ainda de acordo com Siegel, se a decisão tivesse sido de Butler, ele teria entrado no Jogo 3 contra o Rockets. Entretanto, ele não recebeu “sinal verde” da equipe médica do Warriors e acatou à decisão. A decisão é reflexo de uma cautela com o principal reforço do time na temporada para que se mantenha 100% nos playoffs.

Vale lembrar que Jimmy Butler é um dos principais responsáveis pela ida do Warriors aos playoffs da NBA. No entanto, sua lesão chegou a ser alvo de polêmica. Isso porque Rick Kamla, da NBA TV, disse que Draymond Green, seu colega no time de San Francisco, o derrubou por querer.

“Draymond tirou seu próprio colega do jogo de hoje. Acho que Butler estava roubando muito dos holofotes”, disse. Entretanto, depois ele se corrigiu ao ver melhor o que aconteceu no lance. “Fui corrigido. Amen (Thompson) foi quem derrubou Butler”.

