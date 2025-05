NBA: Warriors atualiza informação sobre Stephen Curry

Nesta sexta-feira (2), o Golden State Warriors pode fechara a série de playoffs da NBA contra o Houston Rockets e para isso contará com seu principal jogador, Stephen Curry. O astro tem atuado com um problema no polegar direito desde janeiro, mas a lesão parece ter se agravado nos últimos jogos. Uma imagem mostrando um “caroço” no dedo viralizou nos últimos dias. No entanto, a franquia confirmou sua presença no Jogo 6.

Os relatórios de lesões oficiais da NBA desta sexta-feira apontam Stephen Curry como disponível para o jogo do Warriors. Portanto, apenas uma grande surpresa o tiraria do duelo decisivo. O ídolo é o principal nome de Golden State nos playoffs, sendo o cestinha do time com média de 23.4 pontos.

O problema no polegar iniciou em janeiro. Houve uma evolução, mas no penúltimo jogo da fase regular, a situação piorou. Como resultado, ele está atuando com uma proteção na mão direita. No entanto, visualmente, a situação é feia. Então, o analista Charles Barkley se mostrou impressionado com uma imagem da mão de Curry.

Publicidade

“Esse é o polegar dele de verdade? Isso nem parece uma mão humana. Não não parece um polegar humano”, brincou o ex-jogador em transmissão da TNT.

Sabendo da importância e da lesão de Curry, os jogadores do Rockets estariam tentando prejudicar o principal astro do rival. O rumor começou com o comentário de um narrador durante a transmissão do último jogo. Ele teria acusado os jogadores de Houston a forçar contatos no polegar machucado do camisa 30.

Publicidade

Leia mais!

Entretanto, Curry evitou falar sobre a polêmica. “Eu não penso nisso em quadra. Mas, se for falta, eles têm que marcar. É algo que estou lidando”.

Da mesma forma, Steve Kerr foi questionado sobre o tema em coletiva após a derrota no Jogo 5 para Houston. “Não, não acho que isso o esteja afetando”, disse o técnico sobre o polegar de Curry. “Os jogadores vão fazer o que lhes é permitido. Então, a cada jogo, Stephen é atingido, mas se está dentro das regras…”.

Publicidade

Por outro lado, o polêmico Dillon Brooks não negou estar atingindo o dedo de Curry de propósito. Ele foi informado sobre as reclamações na transmissão do jogo e ironizou.

“Eu tenho jogado o jogo. Se tivesse um tornozelo machucado, eu o atacaria todas as vezes. Então, o que quer que eles estejam dizendo na transmissão, podem continuar dizendo”, disse após o último embate.

O Rockets resistiu à eliminação na quarta-feira, conquistando a vitória por 131 a 116 no Toyota Center. Curry, por sua vez, teve uma atuação mais discreta com 13 pontos em 23 minutos. Moses Moody liderou os Warriors com 25 pontos. Em contrapartida, Brooks terminou com 24 pontos e Fred VanVleet liderou Houston com 26. O sexto jogo será no Chase Center, em San Francisco, às 22h (horário de Brasília).

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA