NBA: Victor Wembanyama flerta com triplo-duplo de tocos

Primeira escolha do Draft de 2023 da NBA, Victor Wembanyama brilhou na vitória do San Antonio Spurs sobre o Portland Trail Blazers com dez tocos na noite de sábado. Além disso, o francês liderou o Spurs no triunfo por 114 a 94 com 30 pontos e sete rebotes. Provavelmente, ele conseguiria um triplo-duplo, mas a vantagem sobre Portland era tão grande no último quarto que o jovem não atuou nos últimos oito minutos.

Entre os titulares do Spurs, o mais próximo de Wembanyama foi Jeremy Sochan, com dez pontos, sete rebotes e cinco assistências. Mas Charles Bassey veio do banco, justamente no lugar do francês para produzir 16 pontos e 12 rebotes. Aliás, ele parece ter superado Zach Collins na rotação de San Antonio, pois o veterano não teve um minuto em quadra sequer. Apesar de estar liberado para jogar desde a última quinta-feira, Collins perdeu espaço de vez para Bassey.

Por outro lado, Shaedon Sharpe liderou o Blazers com 25 pontos. Enquanto isso, Jerami Grant decepcionou com apenas cinco pontos em 30 minutos de ação.

Além dos dez tocos de Victor Wembanyama, o pivô quebrou um recorde de outro ídolo do San Antonio Spurs e da NBA: David Robinson. Isso porque o francês atingiu o seu 62° jogo consecutivo com, pelo menos, um bloqueio. Tudo isso já entre o primeiro e segundo ano do jovem na liga.

“Nós sabíamos quem marcar, os melhores jogadores, enquanto fizemos eles passarem para outros que não estão tão acostumados na liderança”, disse Victor Wembanyama, em entrevista coletiva. “Mas os tocos vieram de forma natural. Às vezes, eu penso como estou confortável conseguindo os tocos. Mas ainda consigo jogar sem ficar pensando muito nisso”.

O Spurs não teve um grande desempenho nos arremessos de três, mas Wembanyama foi mais uma vez o destaque do time. Ele acertou quatro das oito tentativas (50%), enquanto o resto da equipe converteu seis em 28. Ou seja, apenas 21.4% de aproveitamento.

E isso o fez quebrar outra marca. Agora, Wembanyama tornou-se o 15° jogador mais rápido a atingir 200 cestas de três na carreira. Ele o fez em 94 jogos, apesar de ser pivô. O jogador superou, inclusive, Stephen Curry no quesito.

“Todo jogador sabe que, de vez em quando, vai ter dia em que não consegue acertar um arremesso. Mas esses dias vão acontecendo cada vez menos ao longo do ano. Eu me lembro de, aos 15 anos, passar muito tempo treinando isso. Nem sempre você consegue fazer essa transição para jogos, mas estou melhorando naturalmente”, disse.

Ele ainda projetou sua ida ao All-Star Game pela primeira vez, mas afirmou que gostaria de ver a forma antiga, entre Leste contra Oeste.

“Não sei o quanto vai alterar a competitividade disso, mas eu sei que ao entrar em quadra, vou lutar sempre pela vitória. No entanto, eu gosto do formato antigo”, concluiu.

