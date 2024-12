NBA: Veja por que jogo entre Warriors e Mavericks foi histórico

O jogo entre Golden State Warriors e Dallas Mavericks na NBA pode ser definido por um adjetivo: Histórico. Com um placar inacreditável, vencido pelo Mavs por 143 a 133, o duelo proporcionou um verdadeiro espetáculo ofensivo. Além de recordes quebrados, houve também um desempenho impressionante de Luka Doncic, que jogou em nível de MVP.

Os números da partida entre Warriors e Mavericks refletem o quão incomum foi o jogo na NBA. Os dois times combinaram para 144 pontos vindos exclusivamente de bolas de três. Desse modo, um número que supera os 132 pontos gerados a partir de arremessos de dois pontos e lances livres somados.

Além disso, quebraram o antigo recorde da NBA de 44 bolas triplas em um jogo, estabelecendo uma nova marca com 48.

O Warriors converteu 27 destas bolas do perímetro. Assim, um recorde que nenhuma outra equipe havia alcançado em uma derrota. Além disso, o time é o único de toda a NBA a sair derrota na temporada após converter 23 bolas triplas em uma partida.

A franquia, ainda, havia quebrado outro recorde ao acertar 18 bolas de três no primeiro. Apesar disso, Dallas liderou o placar desde o primeiro quarto e nunca perdeu o controle do jogo.

O Mavericks, por sua vez, viu Doncic apresentar um espetáculo à parte. O esloveno, afinal, registrou um triplo-duplo impressionante com 45 pontos, 13 assistências, 11 rebotes, três roubos de bola e dois tocos. Com esses números, ele se junta a um grupo com Michael Jordan e Nikola Jokic. Além disso, se tornou o único jogador nesta temporada a alcançar as marcas, bem como o mais jovem desde 1964 a repetir múltiplos jogos com pelo menos 45 pontos, 10 assistências e 10 rebotes.

Essa também foi a nona vez em sua carreira que Luka registrou um triplo-duplo marcando 40 ou mais pontos. Assim, o quarto maior da história da NBA nesse quesito. Ele igualou ainda o número de 48 triplos-duplos com 30 pontos ou mais de Russell Westbrook, ficando atrás apenas do recorde histórico de Oscar Robertson, com 106. Isso, apenas com 25 anos.

No primeiro tempo do jogo, aliás, Doncic já mostrava que caminharia para a história. Até o intervalo, ele tinha 28 pontos, nove assistências e oito rebotes. Para ver como é raro, desde os anos 1990, apenas ele conseguiu essa marca antes da segunda metade do jogo.

No fim, o placar terminou em vitória de Dallas. Entretanto, o confronto entrou para os livros de história da NBA e relembrou o Warriors como a equipe que estabelecer o jogo de perímetro, bem como recolocou Doncic na disputa pelo MVP em 2024/25.

