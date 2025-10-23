NBA: Tyronn Lue se responsabiliza por vexame do Clippers

O técnico Tyronn Lue assumiu a culpa pela derrota do Los Angeles Clippers para o Utah Jazz, na estreia da equipe na temporada 2025/26 da NBA. Jogando em Salt Lake City, nessa quarta-feira (22), o Clippers foi presa fácil para o time da casa. Assim, perdeu “de lavada” por 129 a 108. O Jazz, aliás, chegou a abrir 37 pontos de vantagem.

Na coletiva pós-jogo, Tyronn Lue estava muito chateado. O técnico, inclusive, disse que o revés foi um vexame. Segundo o treinador, o Clippers não foi bem nos dois lados da quadra. Além disso, ele falou que o time não estava preparado para a correria do Jazz.

“Acho que é uma lição a ser aprendida. Não estávamos preparados para a velocidade, o ritmo e os cortes deles. Não lidamos muito bem com isso. Defensivamente, nossa mentalidade não estava correta. No ataque, a mesma coisa. Eu assumo a responsabilidade por esse vexame. Eles nos deram uma surra”, disse o técnico, que vai para sua décima campanha na NBA.

Tyronn Lue ainda mandou um recado aos titulares do Clippers (James Harden, Bradley Beal, Derrick Jones, Kawhi Leonard e Ivica Zubac), jogadores com muita experiência na NBA, sobre a intensidade defensiva. No primeiro quarto, aliás, o time levou um sonoro 43 a 19. Segundo o técnico, quem não se esforçar vai perder espaço.

“Se o nosso quinteto titular não conseguir começar bem na defesa, as substituições serão feitas cedo. Que essa experiência sirva de lição. Agora, vamos ver do que o nosso time é feito. Se eu tiver que fazer substituições cedo daqui para frente… É isso que temos que fazer. Cabe a mim prepará-los, mas os caras têm que mostrar orgulho para defender. Você não pode deixar um time como esse se acomodar logo de cara”, finalizou Lue.

O placar do jogo foi uma surpresa porque o Clippers é uma das forças do Oeste, e o Jazz um dos piores times da conferência. Enquanto a equipe de Los Angeles busca os primeiros lugares, Utah não tem a pretensão de ir aos playoffs no ano que vem. Afinal, o time de Salt Lake City está em reconstrução e o foco é o Draft de 2026.

Vale dizer que o Clippers de Tyronn Lue tem a maior média de idade da NBA em 2025/26 (30,6 anos). O Jazz, por sua vez, possui um elenco cheio de jovens. Assim, a média de idade de Utah é de 25,2 anos.

Nesta offseason, o Clippers foi agressivo no mercado. Afinal, trouxe quatro jogadores de qualidade comprovada na NBA. O primeiro reforço foi o pivô Brook Lopez, que assinou um contrato de duas temporadas. Pouco depois, o time de Los Angeles fechou uma troca tripla com Miami Heat e Utah Jazz. Na negociação, a equipe adquiriu o ala-pivô John Collins.

Na sequência, o Clippers se aproveitou da disponibilidade de Bradley Beal. Logo após acertar a saída do Phoenix Suns, o astro de 32 anos fechou um contrato de duas temporadas com a equipe de Los Angeles. E, para fechar o “pacotão” de reforços, o Clippers trouxe de volta o veterano Chris Paul.

