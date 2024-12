NBA: Três opções de troca para Jonathan Kuminga

De acordo com múltiplos rumores de troca na NBA, montamos três opções para Jonathan Kuminga. O ala do Golden State Warriors vem fazendo boa temporada, mas a equipe quer um astro para ajudar Stephen Curry. Segundo o jornalista Shams Charania, da ESPN, a ideia é fazer com que o Warriors brigue pelo título de 2024/25.

Mas como criar troca para Kuminga? Afinal, seu salário ainda é do primeiro contrato, o de calouro. Ou seja, com US$7.6 milhões, é praticamente impossível adquirir um astro da NBA. Nem mesmo os de segunda ou terceira linha. Então, é necessário adicionar outros jogadores para tentar algo no mercado.

Todos os nomes que aparecem aqui já estiveram em rumores para o Warriors recentemente. Então, não são exatamente invenções. São apções de troca que fizemos a partir deles.

Neste caso, criamos três opções de troca envolvendo Jonathan Kuminga, enquanto o Warriors tenta brigar pelos primeiros lugares do Oeste.

Nikola Vucevic

Claro, não é o típico astro que o torcedor do Warriors gostaria de ver, mas trata-se de um bom negócio para os dois lados. Neste caso, Vucevic iria ao time de San Francisco, ao lado de Ayo Dosunmu por Jonathan Kuminga, Kevon Looney e De’Anthony Melton.

Para o Chicago Bulls, o interessante é que os três contratos são expirantes, então poderia abrir espaço para a próxima temporada. Por outro lado, o Warriors ganharia um pivô com capacidade de espaçamento de quadra, além de alguém que domine os rebotes, especialmente defensivos.

Na atual temporada, Golden State sofre com os rebotes de ataque, permitindo 11.1 por jogo. Então, seria muito bom para o time ter alguém que consiga ajudar de várias maneiras. No ataque, ele pode fazer isso com espaçamento (47.4% de aproveitamento nos arremessos de três). Na defesa, fazendo o box-out e pegando os rebotes defensivos.

Claro, ele não é um grande defensor, mas Dosunmu chegaria para cobrir a ausência de Melton, que está fora da temporada. O jogador do Bulls tem 1,95m e consegue defender em várias trocas. Não tem um grande aproveitamento no arremesso de três em 2024/25, mas vem de 40.3% na anterior. Ou seja, ele sabe arremessar.

O detalhe para o Bulls é que ganha o ala ou ala-pivô que tanto deseja, capaz de produzir mais do que faz em San Francisco. Como o objetivo de Chicago é deixar o time mais jovem, a ideia de ter Jonathan Kuminga como uma de suas opções de troca é válida. Aos 22 anos, ele produz 15.0 pontos e 4.3 rebotes em cerca de 24 minutos por noite.

Jerami Grant

Claro que Grant não chegaria sozinho, mas o fato é que ele é ótimo defensor (quando quer) e pode ajudar muito no ataque. Tem sido “alérgico” aos rebotes, mas é por isso que Robert Williams iria. Além deles, o Portland Trail Blazers mandaria Dalano Banton em troca para completar as opções.

Ou seja, Jerami Grant teria um papel importante ao lado de Andrew Wiggins, Draymond Green e Robert Williams, enquanto Stephen Curry ficaria livre para atacar sem tanta responsabilidade defensiva.

Por outro lado, o Warriors mandaria: Jonathan Kuminga, Gary Payton II, Kyle Anderson, Kevon Looney e o contrato de De’Anthony Melton. Em suma, pode parecer muito. Mas não é.

O Blazers quer jogadores jovens e teria isso com Jonathan Kuminga. Fora Anderson, todos os outros possuem contratos expirantes. Ou seja, vai abrir espaço e pode estender com Kuminga pensando no futuro.

Jimmy Butler

O Miami Heat é o quinto no Leste, mas Jimmy Butler sequer vem sendo o melhor jogador do time. E o Heat quer brigar por título. Então, sem Butler, Miami receberia Jonathan Kuminga, Andrew Wiggins, Gary Payton II, Gui Santos e o contrato de De’Anthony Melton.

Por outro lado, o Heat mandaria Haywood Highsmith, Kevin Love, além de Butler.

Claro, perder Wiggins em um de seus melhores anos desde que chegou, é ruim. Mas estamos falando de Jimmy Butler. É um astro que, ao lado de jogadores menos talentosos, foi às finais da NBA por duas vezes. Bam Adebayo é ótimo, mas jamais foi “o cara” para liderar em pontuação.

Então, com Stephen Curry, Moses Moody, Jimmy Butler, Haywood Highsmith e Draymond Green, o time poderia ter variações. Love, por exemplo, pode jogar por alguns minutos como pivô fazendo espaçamento de quadra. Por outro lado, Buddy Hield, Brandin Podziemski, Lindy Waters e Kyle Anderson poderiam fazer a segunda unidade.

Vale lembrar que Butler quer extensão, mas o Heat não pretende dar a ele o contrato máximo. É mais difícil, mais arriscada, mas é uma opção de troca que busca nada além do título em 2024/25.

