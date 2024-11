NBA: Timberwolves tem tabu histórico contra o Toronto Raptors

A derrota do Minnesota Timberwolves para o Toronto Raptors, na última quinta-feira (22), deu sequência a um tabu da franquia na NBA. Isso porque a equipe não vence no Canadá há 20 anos. A última vitória do Timberwolves contra o Raptors, fora de casa aconteceu no dia 24 de janeiro de 2004.

Na ocasião, o Timberwolves venceu o Toronto Raptors por 108 a 97, no ano de estreia de Chris Bosh na NBA. Recém escolhido no Draft, o astro começava sua trajetória profissional que culminaria em dois títulos pelo Miami Heat. Além disso, Jalen Rose e Donyell Marshall também estavam em quadra.

Do mesmo modo, eram outros tempos em Minnesota. O grande trio formado por Kevin Garnett, Latrell Sprewell e Sam Cassell liderava a franquia que chegaria à primeira final de conferência de sua história na campanha 2003/04. O elenco contava, por exemplo, com Fred Hoiberg, que foi técnico do Chicago Bulls há alguns anos, e Gary Trent, pai do ala-armador Gary Trent Jr que atualmente está no Milwaukee Bucks.

Desde então, as visitas da franquia de Minneapolis ao Canadá tem tido apenas de derrotas. Aliás, a franquia tem até um recorde negativo em relação a isso. Em sua história, o Timberwolves só superou o Raptors no país vizinho em quatro oportunidades. Nenhum time venceu tão pouco na casa de qualquer rival na história da liga.

Mas há outra curiosidade. Minnesota já venceu o rival como visitante neste período. O ponto é que isso ocorreu na temporada 2021/22, quando a franquia canadense mandou seus jogos em Tampa, na Flórida. Então, esse triunfo do Timberwolves sobre o Toronto Raptors não conta para o enorme tabu da franquia nos últimos 20 anos.

O momento do time, que chegou a final do Oeste em 2023/24, é de oscilação e instabilidade. Afinal, são oito vitórias em 15 jogos. Em uma conferência muito concorrida, Minnesota ocupa a apenas a décima posição. Ou seja, está no limite da zona de play-in. Dallas Mavericks e Sacramento Kings têm a mesma campanha.

E os tropeços contra times mais fracos não são uma novidade. Isso porque o Timberwolves caiu em duas noites seguidas para o Portland Trail Blazers em duelos no Oregon na última semana.

