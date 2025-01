NBA: Técnico do Bulls dá declaração pesada sobre calouro

O calouro Matas Buzelis chegou à NBA tendo moral com o técnico do Chicago Bulls, Billy Donovan. No entanto, o início de carreira em baixa tem mudado a percepção do treinador. Na última sexta-feira (24), o comandante da franquia deu uma forte declaração sobre a 11ª escolha do último Draft.

“Agora, ele não está preparado para jogar 30 minutos”, comentou Donovan. Em 44 partidas na temporada, Buzelis não jogou uma sequer como titular. Além disso, tem média de somente 12.7 minutos por jogo.

Para justificar os poucos minutos do calouro na NBA, o técnico do Bulls citou as fragilidades de Buzelis. De acordo com ele, o novato tem sido um ponto frágil na defesa de Chicago. Portanto, precisa melhorar sua dedicação e mentalidade se quiser ser um jogador de ponta.

“Ele teve difuldades contra Golden State e foi alvejado. Então, eu disse para ele: ‘você precisa tomar uma posição’. Acho que isso é uma ótima mentalidade. Em vez de dizer: ‘ei, Matas, não se preocupe com isso, apenas continue jogando’. São coisas valiosas porque cria clareza para ele sobre o que precisa fazer. Ele precisa perceber que não tem escolha a não ser crescer e tirar proveito de cada oportunidade”, cobrou Donovan.

A forte declaração do técnico é fruto das expectativas em Buzelis. O jovem ala chegou ao Bulls como a 11ª escolha do último Draft, com a promessa de que seria parte importante da reconstrução da franquia. Porém, na temporada, ele tem médias de somente 4.9 pontos e 2.7 rebotes.

Donovan, ainda assim, deposita grande confiança em seu jogador. Embora tenha dado poucos minutos para o jovem na temporada, ele vê Buzelis como um atleta de potencial. Entretanto, ainda no início da temporada, já abordava a necessidade de ‘cautela’ com o calouro de Chicago.

“Matas, para começar, vai ser um jogador muito bom. Tenho toda a confiança do mundo nisso, mas, ao mesmo tempo, sempre sou um pouco cauteloso. Às vezes, a gente acaba ‘rotulando’ alguém pelo que pode vir a ser. Nós não sabemos o que Matas vai se tornar, mas todos sentem que ele tem um enorme potencial. E eu, em particular, já adoro esse garoto”, analisou o experiente treinador.

