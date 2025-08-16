NBA: Stephen Curry repercute falta de reforços no Warriors

O veterano Stephen Curry repercutiu a falta de reforços do Golden State Warriors para a próxima temporada da NBA. Até o momento, a equipe de San Francisco não contratou um jogador sequer. Para piorar, o time perdeu o pivô Kevon Looney, que assinou com o New Orleans Pelicans. Em conversa com a NBC Sports Bay Area, Curry afirmou que a equipe precisa qualificar o elenco para brigar pelo título em 2025/26.

“Bom, certamente é uma situação um pouco diferente. Mas minha confiança se baseia na identidade que conseguimos criar no último terço da temporada passada e nos playoffs. Temos um time muito bom. Mas sei que precisamos de algumas peças para nos ajudar a alcançar o próximo nível”, disse Stephen Curry.

Hoje, o Warriors conta com apenas nove jogadores sob contrato para a próxima temporada da NBA. Ou seja, ainda restam seis vagas no elenco para vínculos garantidos. Além disso, o time pode ter três jogadores com contratos two-way.

Stephen Curry sabe que o Warriors vai se reforçar nesta offseason da NBA. Mas tudo passa pela resolução do imbróglio com Jonathan Kuminga. Afinal, o jovem é agente livre restrito. Ou seja, Golden State pode igualar qualquer oferta pelo ala de 22 anos.

No entanto, caso não haja acordo para extensão, Kuminga será agente livre irrestrito no ano que vem. Nesse caso, ele poderia assinar com qualquer time da liga a partir de julho de 2026.

O problema é que Kuminga quer receber mais do que o Warriors está disposto a pagar. Afinal, a franquia ofereceu US$45 milhões por duas temporadas. O ala, porém, recusou e fez uma contraproposta: US$82 milhões por três anos, que não foi aceita por Golden State.

Assim, com as partes longe de um acordo, a tendência é que Kuminga aceite a oferta qualificatória de US$7,9 milhões. Desse modo, ele ficaria mais um ano em San Francisco e exploraria o mercado na próxima offseason.

Portanto, ao término da novela com Kuminga, Golden State deverá reforçar o time. Afinal, a franquia tem alguns nomes apalavrados. Assim, os veteranos Seth Curry, Gary Payton II e Al Horford deverão reforçar o time na próxima temporada. Mesmo com a chegada desses jogadores, o Warriors de Stephen Curry não vai subir de patamar na NBA.

Recentemente, o astro de 37 anos revelou que a sua única motivação na liga é ganhar o quinto título por Golden State. Mas de acordo com um ranking divulgado pela NBA, o Warriors é o sétimo melhor time do Oeste. Portanto, a equipe de San Francisco terá dificuldades para voltar a ser campeã em 2025/26.

Elenco do Warriors para a próxima temporada da NBA

Armadores: Stephen Curry, Brandin Podziemski

Alas: Jimmy Butler, Moses Moody, Buddy Hield, Gui Santos

Pivôs: Draymond Green, Quinten Post, Trayce Jackson-Davis

