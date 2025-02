NBA: Stephen Curry fala sobre chances de título no Warriors

Stephen Curry já guiou o Golden State Warriors para quatro títulos da NBA. No entanto, desde o último, em 2022, a equipe não ficou perto de disputar novamente. Com chegada de Jimmy Butler na trade deadline há um sentimento de otimismo na franquia. Draymond Green garantiu, em entrevista durante o final de semana do All-Star, que Golden State seria campeão. Agora, foi a vez de Curry projetar as chances da franquia.

“Acho que estávamos indo na direção errada, pensando que tínhamos resolvido tudo sem de fato resolver nada”, disse Green sobre o Warriors antes da troca. “Desde que [Butler] chegou, entramos em todos os jogos acreditando que vamos vencer. Isso faz uma grande diferença nesta liga. Então, ele trouxe de volta essa crença, e acho que vamos ganhar o campeonato”.

“Desculpa. Eu disse que acho que vamos ganhar, mas menti”, Green corrigiu ao ser questionado sobre sua declaração. “Nós vamos ganhar, com certeza”.

Curry, então, foi perguntado sobre as declarações do companheiro, e respondeu com o mesmo otimismo.

“Estou animado”, disse Curry. “Green apareceu garantindo que vamos ganhar o título. Eu adoro ter essa expectativa e algo pelo que jogar. Ele está acendendo um fogo, com certeza”.

“Mas, brincadeiras à parte, acho que terminamos os últimos quatro jogos com três vitórias, mas ainda temos muito o que resolver. Acho que temos cerca de 27 jogos restantes para encaixarmos. Tudo o que queremos é entrar nos playoffs e ter uma chance real de ser um adversário difícil para qualquer equipe. Temos uma boa chance para isso. Portanto, estou ansioso pelo desafio. É um jogo decisivo a cada noite e isso faz você dar o seu melhor”.

Dessa forma, o Warriors venceu três de quatro jogos com Butler no elenco. Entretanto, a equipe continua com 28 vitórias e 27 derrotas, ocupando a décima posição na Conferência Oeste. Enquanto isso, o craque tem médias de 21.3 pontos, 5.3 assistências e sete rebotes por jogo.

Remanescentes

Assim, Stephen Curry e Green já venceram juntos quatro títulos da NBA, todos pelo Warriors. A dupla é o que restou do Hamptons Five, apelido dado ao quinteto titular de Golden State formado por Andre Iguodala, Klay Thompson, Kevin Durant e, claro, os dois que sobraram. Iguodala já se aposentou na temporada retrasada, enquanto Klay está no Dallas Mavericks e Kevin Durant no Phoenix Suns.

Portanto, agora a dupla tenta trazer o quinto título à franquia. As expectativas são altas, em especial após a troca de Jimmy Butler. A diretoria do Warriors vinha há semanas tentando atrair outra grande estrela para ter ao lado de Curry. Segundo Shams Charania, da ESPN, então, chegaram a ligar e questionar sobre Paul George, Zach LaVine e sobre o próprio retorno de Durant ao time.

