NBA: Situação de Mãozinha Pereira no Grizzlies deve se resolver até sábado

Jogadores que têm vínculos não garantidos, precisam ser dispensados pelas equipes até o próximo sábado (19). Então, o futuro do brasileiro Mãozinha Pereira no Memphis Grizzlies, para a temporada 2024/25 da NBA, será definido até esta data. De acordo com Damichael Cole, repórter que cobre a franquia para o portal Memphis News, o ala-pivô está brigando por uma vaga two-way.

Com a aposentadoria de Derrick Rose, duas vagas regulares no elenco de Memphis foram abertas. Cada time na NBA pode ter 15 atletas nesses contratos. Além disso, cada equipe também tem três vagas two-way a cada ano. O Grizzlies tinha esses três lugares preenchidos, mas promoveu o armador Scotty Pippen Jr para a vaga do ex-jogador.

Portanto, atualmente, a franquia tem uma vaga regular disponível e uma vaga two-way. Pereira está brigando por essa segunda vaga, que também permite que ele jogue na G League. Mas existe concorrência e, segundo o jornalista, Mãozinha não é o pleno favorito na disputa.

Isso porque armador japonês Yuki Kawamura, que foi sensação nas Olimpíadas, teve boas apresentações na pré-temporada da equipe. Ele é um passador incrível e também joga em alta velocidade. Entre todos os atletas que têm o mesmo tipo de contrato de Mãozinha nesse momento, ele é quem mais produziu e jogou nos amistosos. Além disso, apesar de promover Pippen Jr., o Grizzlies não tem outro armador no banco de reservas.

Mas o brasileiro também tem seus trunfos. Afinal, ele estava com o time na última campanha. O jornalista, aliás, falou sobre a passagem de Mãozinha pela NBA em 2023/24.

“O brasileiro é o principal concorrente de Kawamura. Ele é um jogador dinâmico. Seu rebote e sua defesa são os principais atributos, e essas duas coisas são necessidades muito grandes de Memphis para 2024/25. Ainda mais para alguém com seu tamanho. Ele é o único jogador que esteve com o time no ano passado entre os caras com contratos de exibição e ainda converteu bolas de três nos amistosos”, elogiou Cole.

O pivô Armando Bacot e o ala Miye Oni também têm contratos iguais aos do japonês e do brasileiro, mas correm por fora na disputa pela vaga.

Então, Memphis também tem uma vaga aberta em seu elenco regular, mas não há informações sobre algum favorito. O pivô Jay Huff, que já está em contrato two-way, por exemplo, se destacou nos amistosos e poderia garantir a última vaga. Como resultado, isso aumentaria as chances de Mãozinha Pereira ganhar um contrato com o Grizzlies para a temporada 2024/25 da NBA.

Entretanto, vários times da liga devem começar a campanha com essa 15ª vaga em aberto. Devido aos gastos com multas no novo CBA, equipes que ultrapassam o teto salarial têm evitado preencher o último lugar de seu elenco para evitar o temido segundo apron. Então, não se sabe o que Memphis fará em relação a essa vaga regular no time.

