NBA: Sete jogadores que não estarão no Bulls na próxima temporada

O Chicago Bulls deve se desfazer de diversos jogadores para a próxima temporada da NBA. Desde a offseason, a franquia iniciou um processo de reconstrução do seu elenco. Embora não tenha conseguido trocar alguns dos veteranos, ainda existe a expectativa de que boa parte deles saíam antes da pré-temporada de 2025/26.

A saída dos jogadores do Bulls é certa mesmo após o bom início de temporada na NBA. No momento, a franquia ocupa a décima posição do Leste e caminha para uma vaga no play-in. Além disso, nomes como Zach Lavine e Nikola Vucevic, cujas saídas são projetadas, vêm tendo bons números.

O Bulls, porém, entende que é necessário uma reconstrução para mudar o cenário. Enquanto o atual elenco seguir, as únicas perspectativas da equipe serão temporadas medianas, sem qualquer chance de brigar com as forças do Leste. Além disso, seguir assim impede uma escolha alta no Draft da NBA.

Desse modo, confira sete jogadores que não seguem no Bulls para a temporada 2025/26 da NBA:

Chris Duarte

Duarte chegou ao Bulls na troca de DeMar DeRozan com o Sacramento Kings. Apesar de jovem, o armador não conseguiu ganhar minutos no elenco e participou de somente 13 partidas. Desse modo, o técnico Billy Donovan optou por enviá-lo ao time da G-League. Em fim de contrato, é improvável que ele renove com Chicago.

Talen Horton-Tucker

Como Duarnt, Talen Horton-Tucker também é jovem, com 24 anos. Porém, o fim de seu contrato de somente US$ 2 milhões, somado à incosistência em seus poucos minutos na temporada, devem levá-lo a um novo destino na próxima temporada da NBA.

Jevon Carter

Carter assinou um contrato de US$ 20 milhões por três anos em 2023. No entanto, ele não conseguiu apresentar no Bulls o mesmo nível que o garantiu o acordo. Desse modo, tem média de somente 6.7 minutos por jogo na atual campanha e deve ser negociado ou dispensado este ano.

Torrey Craig

Craig é um dos nomes mais presentes na segunda unidade do Bulls. Com bom arremesso e solidez na defesa, o veterano está em seu último ano de contrato e deve ser usado pelo Bulls para uma troca até o prazo do dia 6 de fevereiro.

Lonzo Ball

Ball é um dos veteranos que deve sair para o início da reconstrução no Bulls. Após dois anos em recuperação de uma lesão no joelho, o armador conseguiu retornar às quadras e tem mostrado bons momentos com a equipe. Porém, seu estado de saúde sendo um risco para Chicago, que pode receber franquias interessadas na offseason.

Nikola Vucevic

Vucevic está disponível no mercado de trocas desde a última temporada. Apesar de sua boa produção, o Bulls entende que o pivô europeu está na reta final de sua carreira e não serva para a ideia de reconstrução. Graças ao bom nível na temporada, é provável que a equipe garanta uma boa contrapartida em uma troca

Zach Lavine

Por fim, Zach Lavine deve enfim se despedir do Bulls. Enquanto tem média de 22.3 pontos por jogo, o ala-armador segue disponível no mercado de trocas da NBA. A sua saída até fevereiro, porém, é improvável. O time de Illinois, ainda assim, deve buscar um destino ao jogador na offseason, para de fato reformular o elenco.

