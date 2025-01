NBA: Segunda escolha do Draft lidera corrida para Calouro do Ano

Alex Sarr, segunda escolha do Draft segue como o destaque para Calouro do Ano na NBA. Neste quarta-feira (22), a liga anunciou que Sarr segue como favorito ao prêmio, em mais uma parcial da corrida para novato de 2024/25. O jovem francês vem jogando bem no Washington Wizards, com médias de 11.6 pontos, 6.7 rebotes, 2.2 assistências e 1.6 bloqueio.

De acordo com Steve Aschburner, jornalista responsável pelo ranking, Sarr vem sendo destaque no ataque e na defesa. O pivô, por exemplo, é o terceiro em pontos por jogo, com 11.6 na temporada. Além disso, é o terceiro em rebotes (6.7) e primeiro em toco (1.6). Na partida recente contra o Los Angeles Lakers, inclusive, ele conseguiu cinco bloqueios.

“Seu aproveitamento voltou a oscilar, com 34.7% nos arremessos e 22.7% nas bolas de três esta semana. Porém, Sarr garantiu que os rivais também tivesse dificuldade, com cinco tocos diante do Lakers. Ele lidera os novatos nos bloqueios e brilha em rebotes e em pontuação”, explicou Aschburner.

Publicidade

A segunda escolha do Draft, porém, está ameaçada por Stephon Castle na disputa pelo Calouro do Ano na NBA. Antes quarto no ranking, o jovem do San Antonio Spurs registrou três jogos com mais de 20 pontos durante a semana. Desse modo, subiu para segundo no ranking, com suas médias de 11.6 pontos, 2.5 rebotes e 3.6 assistências.

Leia mais!

A aparição de Sarr e Castle consolida as expectativas dadas aos dois na temporada. Segunda e quarta escolha do Draft, os dois são exceções entre as primeiras seleções do último recrutamento, com os demais ainda tendo dificuldades. O primeiro selecionado, Zaccharie Risacher, por exemplo, sequer aparece entre os dez.

Publicidade

Diante disso, nomes menos ‘favoritos’ seguem com força na disputa. O terceiro colocado, por exemplo, é Jaylen Wells. O armador do Memphis Grizzlies segue em alta na temporada e manteve sua terceira posição, com médias de 11.8 pontos, 3.3 rebotes e 1.6 assistência.

Por fim, antes o segundo colocado, o pivô Yves Missi caiu para a quarta posição na atualização. A queda se dá pela lesão que o tirou dos jogos da última semana. O jogador New Orleans Pelicans, aliás, ainda é dúvida para as partidas seguintes. Desse modo, pode cair mais colocações no ranking.

Publicidade

Por fim, confira o top-10 na corrida para Novato do Ano na NBA:

1. Alex Sarr (Washington Wizards)

2. Stephon Castle (San Antonio Spurs)

3. Jaylen Wells (Memphis Grizzlies)

4. Yves Missi (New Orleans Pelicans)

5. Zach Edey (Memphis Grizzlies)

6. Bub Carrington (Washington Wizards)

7. Tristan da Silva (Orlando Magic)

8. Kel’el Ware (Miami Heat)

9. Ryan Dunn (Phoenix Suns)

10. Kyshawn George (Washington Wizards)

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA