NBA: Raptors disponibiliza quatro jogadores para trocas

O Toronto Raptors pretende negociar seus jogadores no mercado de trocas da NBA. De acordo com Michael Grange, do Sportsnet, quatro atletas do elenco estariam disponíveis para negócios. São eles: Bruce Brown, Kelly Olynyk, Davion Mitchell e Chris Boucher. O preço por eles seriam escolhas de segunda rodada.

A ideia do Raptors de envolver os jogadores em trocas passa pela reconstrução do time na NBA. Nas temporadas passadas, o time se desfez de Pascal Siakam e viu Fred VanVleet sair pela agência livre. Desse modo, a diretoria pretende envolver o astro Scottie Barnes com jovens jogadores.

Os veteranos, portanto, estão fora dos planos. Os quatro nomes envolvidos, inclusive, pouco tiveram espaço na atual temporada. Mitchell e Olynyk são os únicos que jogaram como titulares no ano. Porém, devido ao histórico de lesões dos principais jogadores.

Dos nomes disponíveis, Brown é o que deve dar o maior retorno. Embora com médias ruins na temporada, com 8.8 pontos e 3.8 rebotes, ele ainda é visto como um nome capaz de adicionar profundidade a um candidato ao título. Algo similar ao que ele fez pelo Denver Nuggets em 2023.

O Raptors pretende trocá-lo para conseguir um retorno com a saída de Pascal Siakam no ano passado. Isso porque, Brown chegou no pacote da troca com o Indiana Pacers. Porém, existe pressa para isso. Afinal, o ala-armador está no ano final de seu acordo, com um salário de US$23 milhões. Assim, se não houver qualquer troca, ele sairá ao fim da temporada sem dar qualquer retorno ao time de Toronto.

Outro jogador interessante no pacote é Olynyk. O pivô é um dos nomes mais experientes do Raptors e é visto como uma peça capaz de contribuir em um concorrente ao título. Em 2024/25, por exemplo, ele tem médias de sete pontos e 3.4 rebotes, em somente 15.2 minutos por jogo.

Além de sua experiência, outro atrativo no canadense é seu contrato. Na offseason passada, ele renovou com o Raptors por US$26.25 milhões e dois anos. Desse modo, na próxima temporada, ele ainda terá um salário de somente US$13 milhões.

Para trocar os nomes disponíveis, porém, o Raptors tem um desafio: a trade deadline. O prazo está chegando e ofertas só podem ser aceitas até 6 de fevereiro. Ou seja, um tempo apertado que promete movimentar os dirigentes do time do Canadá.

