NBA: “Quero ser o melhor jogador da história”, diz calouro do Bulls

Após grande atuação em vitória do Chicago Bulls, o calouro Matas Buzelis disse que pretende ser o melhor jogador da história da NBA. A declaração ousada foi dada após o triunfo sobre o Los Angeles Lakers, por 146 a 115, no último sábado (22). Titular, o jovem de 20 anos atuou por 30 minutos. Bem à vontade, o novato fez 31 pontos e foi um dos destaques do duelo. Além disso, acertou 12 dos 18 arremessos de quadra e cinco bolas de três em dez tentativas.

O melhor desempenho do Bulls coincidiu com o brilho de Buzelis. Ao alcançar a maior pontuação da curta carreira, o ala mostrou que é um dos talentos em ascensão na NBA. O jovem lituano, então, se empolgou após atrair os holofotes. Segundo o atleta, ele já disse ao técnico Billy Donovan que quer fazer história na liga.

“Eu falei com o Billy, no início da campanha, que quero ser levado ao limite. Além disso, quero ser o melhor jogador da história. É assim que eu penso. Ele faz um ótimo trabalho comigo. E eu agradeço ao nosso treinador. Enfim, quando ele me tira por um erro, eu tento melhorar quando volto à quadra”, afirmou Buzelis ao repórter KC Johnson, da Chicago Sports Network.

Hoje novato do Bulls, Buzelis era considerado por alguns analistas como o melhor jogador da classe de 2024 do Draft da NBA. No entanto, o jogador caiu no recrutamento. Afinal, ele foi selecionado apenas na 11ª posição. Para sorte da equipe de Chicago.

Depois de se destacar no basquete colegial, Buzelis decidiu atuar na G League. Ou seja, abriu mão do College para jogar entre os profissionais. Pelo Ignite, o ala fez uma temporada instável. Desse modo, obteve médias de 14,1 pontos, 6,6 rebotes, 1,9 assistência, 2,1 tocos e 2,1 turnovers.

Mas, dois fatores preocuparam os scouts na fase pré-Draft. O primeiro deles foi a ineficiência de Buzelis com a bola nas mãos. A prova disso foi a taxa de turnovers superar a de assistências na G League. O lituano atuou como point forward (ala que conduz a bola e cria para os companheiros) no high school, mas a experiência profissional mostrou que ele é mais útil fora da bola.

O outro fator foi a inconsistência nos arremessos de quadra. Apesar de uma mecânica de arremesso compacta, Buzelis acertou apenas 27,3% das bolas de três e 67,9% dos lances livres pelo Ignite. Em uma NBA que cada vez mais privilegia os arremessadors, o lituano saiu até do top 10 do recrutamento.

Filho de ex-jogadores de basquete lituanos, Buzelis nasceu em Chicago. Portanto, joga em casa. Até o momento, o ala fez 69 partidas pelo Bulls. Mas, o jovem só virou titular nos últimos 20 jogos. Suas médias, em 2024/25, são de 7,7 pontos e 3,1 rebotes. Nos arremessos, Buzelis está acertando 33% das bolas de três e 85,5% dos lances livres. Ou seja, evoluiu nesse quesito.

Por fim, vale lembrar que o melhor jogador da história e maior nome da NBA foi atleta do Bulls. Pelo time de Chicago, Michael Jordan venceu as seis finais que disputou e ganhou cinco prêmios de MVP, entre outras inúmeras conquistas. Então, Buzelis terá muito trabalho pela frente para superar o grande ídolo do esporte.

