NBA quebra silêncio após lance de Nikola Jokic contra Lakers

A derrota do Los Angeles Lakers para o Denver Nuggets na NBA ficou marcada por um lance polêmico com o pivô Nikola Jokic. Foi uma cesta e falta no sérvio nos minutos finais que levou o time de Colorado a iniciar uma sequência de oito pontos para vencer por 131 a 126. Nas redes sociais, torcedores da equipe da Califórnia contestaram a marcação em favor do três vezes MVP.

Após a polêmica no jogo do Lakers, a NBA deu uma explicação sobre o lance com Jokic. De acordo com a liga, houve falta de Christian Koloko no pivô do Nuggets. Assim, ao contrário do que os fãs de Los Angeles interpretaram.

“O braço de Koloko não está vertical quando ocorre o contato com o braço de Jokic, alterando sua tentativa de arremesso próximo à cesta”, escreveu a NBA.

A jogada citada, porém, não foi a única polêmica envolvendo Nikola Jokic no minuto final. Durante a cesta de três de Jamal Murray que deu a virada a favor do Nuggets, enquanto fãs alegaram que o sérvio fez um corta-luz ilegal. A liga, entretanto, interpretou que a jogada não foi faltosa.

“Jokic e Knecht se envolveram fora da bola antes do corta-luz no perímetro, enquanto houve um contato mínimo”, escreveu a NBA.

Junto às explicações da NBA, JJ Redick se culpou pelo lance em favor de Nikola Jokic contra o Los Angeles Lakers. Na coletiva pós-jogo, afinal, ele explicou que o sérvio soube explorar a marcação de Koloko, após uma substituição mal feita. A informação foi dada por Dave McMenamin, da ESPN.

“JJ Redick disse ‘eu assumo a responsabilidade’ pela bandeja e falta de Jokic para empatar o jogo”, publicou McMenamin. “Mas ele disse que entrou em quadra para verificar Knecht e acabou não fazendo a substituição da maneira correta com o tempo apertado no pedido de tempo”.

Os torcedores do Lakers, por outro lado, insistiram na versão do erro da arbitragem. Desse modo, evitaram culpar o técnico pela jogada Nikola Jokic.

“Não, foi culpa dos árbitros, não se preocupe, técnico”, afirmou um torcedor. “Isso não foi culpa sua de jeito nenhum”, acrescentou outro.

“Os árbitros ajudaram eles, que absurdo. Então, foi tudo culpa dos árbitros”, comentou mais um. “Mas Jokic, sozinho, bateu mais lances livres do que nosso time inteiro”, finalizou outro.

Em meio aos lances polêmicos, a derrota do Lakers para o Nuggets resultou no quarto revés seguido da equipe na NBA. Assim, a franquia caiu para a quinta posição do Oeste, enquanto ficou sob ameaça para a vaga direta aos playoffs. Vale lembrar que o time atuou sem LeBron James e Luka Doncic.

