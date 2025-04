NBA: Quais são as opções do Warriors para Jonathan Kuminga

Ficou claro que Jonathan Kuminga não é prioridade mais no Golden State Warriors, que deve deixar o time na próxima offseason da NBA. Apesar de o ala ser muito talentoso, especialmente no ataque, ele não vem sendo utilizado pelo técnico Steve Kerr. De acordo com o treinador, Kuminga não pode jogar ao lado de Jimmy Butler. Então, o único caminho é uma saída.

Mas em que time da NBA Kuminga poderia jogar? Além disso, o Warriors pode fazer algo? É preciso pensar que o ala tem mercado, é jovem, mas existe um problema. Isso porque está em seu último ano de contrato, de US$7.6 milhões.

Isso mesmo. O Warriors não estendeu o acordo de Kuminga, que vai poder sair de graça. A não ser que o time de San Francisco o envolva em uma sign and trade. Ou seja, assina um novo contrato e sai em troca logo depois.

De acordo com o site Bleacher Report, o Warriors poderia utilizar Jonathan Kuminga para explorar uma troca assim no mercado da NBA. Então, um dos negócios poderiam ser com o Washington Wizards e o Sacramento Kings.

Wizards e Kings

Aqui, o Warriors recebe Corey Kispert, Jonas Valanciunas e uma escolha do Draft de 2031 da NBA do Wizards, com proteção top 5. Agora, veja o que os outros times receberiam.

O Wizards levaria Jonathan Kuminga e Malik Monk. Enquanto isso, o Kings ficaria com Marcus Smart, Buddy Hield, Saddiq Bey e Trayce Jackson-Davis.

Mas por que seria isso?

Bem, Hield “derreteu” ao longo da campanha. Lembra quando ele era um dos cestinhas do Warriors nos primeiros jogos da temporada 2024/25 da NBA? Pois é. Kispert é um arremessador mais linear. Não vai fazer jogos com seis, sete cestas de três, mas vai garantir as suas com um bom aproveitamento.

Enquanto isso, Jackson-Davis desapareceu da rotação com a evolução de Quinten Post. Aqui, Valanciunas, que já era alvo do Warriors na última offseason da NBA, chegaria para ser o “cara grande” para enfrentar rivais da posição.

No play-in da NBA, por exemplo, o Warriors sofreu com Zach Eddey pegando rebotes ofensivos. Isso não aconteceria com Valanciunas no elenco.

Para o Kings, por fim, o time teria um armador que tanto fez falta desde a saída de De’Aaron Fox na troca para o San Antônio Spurs. Claro que Smart não é um jogador de elite da posição, mas é ótimo defensor e tem visão de quadra. Seria muito importante em Sacramento.

Jonathan Kuminga pode sair de graça

Claro que o Warriors pode ir atrás de outras opções de troca, mas é muito difícil o time conseguir algo realmente vantajoso no mercado da NBA. Basta ver o que foram as últimas negociações em sign and trade. O Chicago Bulls, por exemplo, pegou Chris Duarte e escolhas de segunda rodada por DeMar DeRozan.

Então, não é que o Warriors vai chegar nos times da NBA e exigir um astro. Não é isso. No máximo, estourando mesmo, é por jogadores como Kispert e Valanciunas em troca tripla. Isso seria um teto. Não precisa ser exatamente aquela que citamos.

Em geral, Jonathan Kuminga pode receber oferta de qualquer time da NBA, mas o Warriors teria a chance de igualar. Neste caso, o ala ficaria em San Francisco por um ano, pelo menos.

De acordo com os jornalistas Jake Fischer e Marc Stein, do Substack, o Brooklyn Nets poderia ter interesse no jogador.

Fora da rotação no Warriors, Kuminga foi a sétima escolha do time no Draft de 2021. Em 2024/25, ele fez 15.3 pontos e 4.6 rebotes em cerca de 24 minutos por noite.

