NBA pune Anthony Edwards após jogo contra Warriors

As entrevistas de Anthony Edwards tem sido no mínimo, ácidas, em 2024/25 na NBA e, após a derrota para o Golden State Warriors, não foi diferente. Mas dessa vez, a liga não perdoou alguns palavrões, e uma linguagem não muito apropriada que o astro utilizou para se referir aos juízes. Pouco antes da rodada dessa segunda-feira (23) começar, ele foi multado.

A própria liga anunciou isso pouco antes do começo de Minnesota Timberwolves x Atlanta Hawks, um dos 14 jogos que movimentaram a última rodada. A NBA puniu o craque com US$75 mil em multa, por utilização de linguagem “profana” contra os árbitros.

O astro chegou a se referir aos juízes com a palavra “merda”, enquanto criticou duramente a abordagem do apito sobre ele e Julius Randle em Minnesota.

“Eles são sensíveis e terríveis. Nunca nos dão o benefício da dúvida. Penalizam a mim e a Randle pormos ser mais fortes a cada noite. Não recebemos nenhuma marcação a nossa favor. É assim que me sinto sobre os árbitros. Todo jogo que jogamos”, afirmou.

Naquela noite, o ala-armador cobrou quatro lances livres, enquanto também cometeu quatro faltas. O volume de Randle foi mais favorável, com nove idas até a linha de lance livre e apenas uma falta cometida. Apesar das reclamações do jovem, Minnesota venceu essa batalha no quesito com 25 a 23 sobre Golden State naquela noite.

E, no fim de tudo, a reclamação não surtiu tanto efeito. Afinal, ele só cobrou um lance livre em todo o duelo com o Atlanta Hawks nessa segunda, em mais uma derrota de Minnesota. Dessa vez, a própria equipe também perdeu essa batalha ao longo da partida, com uma vantagem de 26 a 13 para Atlanta.

Além disso, ele não teve grande noite no duelo fora de casa. Após ser multado pela NBA pelo ocorrido após o duelo com o Warriors, Anthony Edwards marcou apenas 16 pontos, seis rebotes, quatro assistências e dois roubos de bola na derrota para Atlanta. Ele acertou apenas sete de 20 arremessos, enquanto teve uma bola de três em sete tentativas.

Mais amargo para ele, que teve seu avô indo assistir um jogo seu pela primeira vez desde que estava no High School. O craque nasceu em Atlanta e, também, fez sua faculdade por lá. A família do jogador reside lá até hoje.

Enquanto isso, Minnesota segue mal na tabela. Afinal, são três derrotas seguidas e uma campanha de 14 vitórias e 14 derrotas, exatamente 50% de aproveitamento. Atualmente, a equipe ocupa o décimo lugar da conferência Oeste, com a perseguição de Phoenix Suns e Sacramento Kings logo atrás.

Assim, ele tenta se recuperar no Natal. Afinal, o time enfrenta o Dallas Mavericks nesta quarta-feira. É a reedição do confronto de playoffs entre ambos na campanha de 2023/24.

