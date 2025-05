NBA: Por pouco envolvimento, Jaxson Hayes deve deixar Lakers

O pivô Jaxson Hayes deve deixar o Los Angeles Lakers na agência livre da NBA. De acordo com o jornalista Anthony Irwin, do site Clutch Points, o jogador está frustrado com o pouco envolvimento que teve em 2024/25. Hayes, de 25 anos, acha que o técnico JJ Redick não o utilizou da forma certa.

“Eu soube que tem pouca chance de Jaxson Hayes voltar, mas ele não gostou de seu papel desaparecer nos playoffs. Enquanto isso, ele acha que perdeu dinheiro quando ficou sem minutos. Pelo lado do Lakers, dizem que Redick perdeu a esperança nele. Mas ainda tem o fato de que o time se prepara para ter alguém em seu lugar como titular”, escreveu Irwin.

Hayes não seria o titular do Lakers em momento algum após a troca de Anthony Davis. O time de Los Angeles chegou a fazer uma negociação por Mark Williams, do Charlotte Hornets, mas cancelou porque entendia que o jogador não ficaria saudável. Então, sem ninguém de ofício para a posição, Redick se viu na obrigação de escalar o pivô.

No entanto, quando o Lakers chegou aos playoffs da NBA, as performances do jogador foram ainda piores do que na fase regular. Assim, Redick o colocou no banco de reservas e ele sequer entrou no jogo da eliminação para o Minnesota Timberwolves.

Jaxson Hayes fez 56 jogos pelo Lakers na temporada 2024/25 da NBA, sendo 35 deles como titular. Mas antes mesmo da troca cancelada por Williams, ele vinha atuando no quinteto inicial. Afinal, quando Davis se machucou, Hayes assumiu. Ele teve médias de 6.8 pontos e 4.8 rebotes em cerca de 19 minutos por noite.

Como titular no Lakers, Hayes foi pouco melhor: 7.9 pontos e 5.8 rebotes em pouco mais de 22 minutos. Mas nos playoffs, ele ficou com 1.7 ponto e 2.0 rebotes, enquanto acertou só 37.5% dos arremessos.

Assim, Redick optou por uma formação mais baixa, com Dorian Finney-Smith no time. Nem mesmo as contratações que o Lakers fez ao longo da temporada da NBA tiveram algum destaque. Christian Koloko, Trey Jemison e Alex Len pouco jogaram. Nenhum deles deve voltar, pois estão sem contrato e não agradaram.

Ficou apenas Maxi Kleber, que pode ser envolvido em uma troca. O alemão possui acordo que expira ao fim de 2025/26, no valor de US$11 milhões. De acordo com rumores da NBA, o Lakers deve usar alguns expirantes e escolhas de Draft, além de Rui Hachimura ou Austin Reaves por um novo pivô.

Por fim, vale lembrar que LeBron James vai manter seu contrato de US$52.6 milhões sem desconto algum.

