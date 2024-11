NBA pode acabar com conferências Leste e Oeste; playoffs mudam

De acordo com Brian Windhorst e Tim Bontemps, da ESPN, a provável expansão de times na NBA forçaria uma mudança no formato para a pós-temporada. Neste cenário, ao invés de os oito melhores times de Leste e Oeste irem aos playoffs da NBA, os 16 times com melhor recorde se avançariam. Assim, acabariam as conferências e teria uma única tabela de classificação.

“Técnicos e executivos do Oeste ficam cada vez mais frustrados ao ficarem fora dos playoffs de sua conferência. Suas campanhas são boas o bastante para o Leste. Então, uma ideia está ganhando força”, iniciou Windhorst.

“A NBA está a caminho de uma expansão, dentro de dois a três anos, com Seattle e Las Vegas como os candidatos. Se isso acontecer, haverá uma disputa entre os times próximos ao Rio Mississippi (Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies e New Orleans Pelicans). Eles irão decidir quem será o “sortudo” a mudar para o Leste. Então, as conferências teriam 16 clubes cada”, continuou.

“Em vez de lidar com isso, executivos do Oeste disseram à ESPN que acreditam que os problemas poderiam ser resolvidos com o fim das conferências. Assim, os times do primeiro ao 16º lugar iriam para os playoffs. Essa ideia já existiu antes. No entanto, a expansão seria uma chance para trazer isso de novo”, concluiu.

Os jornalistas ainda indicaram que essa possível mudança seria uma questão de justiça. Atualmente, apenas três times do Oeste tem campanhas inferiores a 50% de aproveitamento. Enquanto isso, no Leste, apenas quatro equipes superam esse número. Portanto, quase todas as franquias de uma conferência teriam vitórias suficientes para os playoffs da outra.

“Contudo, qualquer mudança desse tipo exigiria que 23 equipes votassem a favor. E é difícil imaginar como a NBA faria oito dos 15 donos do Leste a votarem contra si mesmos. Afinal, isso tornaria a classificação para os playoffs muito mais difícil para seus times”, disse Bontemps.

Além disso, apontaram o Timberwolves como principal candidato à mudança de conferência. Isso, caso o sistema atual permaneça após o aumento no número de times.

“Se a expansão para Las Vegas e Seattle se concretizar, Minnesota é a opção mais lógica. Há seis cidades do Leste tão próximas, ou ainda mais próximas de Minnesota de avião, do que Denver, o rival mais próximo no Oeste”, concluiu.

Em 2023/24, por exemplo, o Golden State Warriors ficou na décima posição do Oeste com 46 vitórias. A mesma campanha no Leste lhe renderia a oitava posição.

Embora ainda não haja definição para as mudanças, a expansão tem ganhado força nos últimos meses. Assim, o fim das conferências Leste e Oeste e o novo formato dos playoffs da NBA seria uma das maiores mudanças na história da liga.

