NBA: Pacers fecha contrato com ala e dispensa armador

Time de Indiana tem feito mudanças no elenco

NBA Pacers contrato ala Fonte: Reprodução / X

O Indiana Pacers acertou contrato com um ala para a temporada 2025/26 NBA. De acordo com Michael Scotto, do site Hoops Hype, a franquia reforçou o elenco com Garrison Mathews com um acordo de dez dias. No entanto, para contratar o veterano, foi preciso dispensar o armador Monte Morris.

Garrison Mathews chega ao Indiana Pacers para sua sexta temporada na NBA. Ao longo da carreira, ele se estabeleceu como um ala espaçador de quadra, com aproveitamento de 38% dos três pontos. O veterano soma 314 jogos na liga, com passagens por Washington Wizards, Houston Rockets e Atlanta Hawks. Na pré-temporada, ele tentou vaga no New York Knicks, mas perdeu o espaço para Landry Shamet.

Mathews ocupou a vaga deixada por Jeremiah Robinson-Earl no elenco do Pacers na NBA. O ala-pivô estava sob contrato de dez dias com a franquia de Indiana. No entanto, após o fim do acordo, a equipe optou por contratá-lo em um certo de dois anos, pelo mínimo de veterano, segundo Shams Charania, da ESPN.

Robinson-Earl disputou dez jogos por Indiana na temporada, com médias de 5.2 pontos e 6.2 rebotes. Embora não tenha bom volume ofensivo, ele agradou o Pacers por conta da energia que apresentou em quadra na NBA. O contrato de dois anos, desta forma, é para que o time tenha mais tempo para avaliá-lo.

Com o reforço do ala Garrison Mathews e a extensão de contrato de Robinson-Earl, o Pacers precisou abrir mão de Monte Morris na NBA. O veterano jogou apenas seis partidas por Indiana na atual temporada. No entanto, teve apenas três minutos por jogo, com médias de três pontos, 1.5 assistências e 1.2 rebote.

Os movimentos do Pacers acontecem em um momento que o time sofre com lesões na NBA. Por enquanto, a franquia não conta com Tyrese Haliburton (tendão de Aquiles), Obi Toppin (pé), Aaron Nesmith (joelho) e Kam Jones (costas). Até por isso, a liga permitiu que a equipe pudesse contratar Mathews, uma vez que o elenco está bastante desfalcado.

O Pacers, portanto, está longe de repetir o sucesso da temporada passada na NBA. Após chegar às finais da liga, a equipe regrediu devido às lesões tem somente duas vitórias em 15 jogos. Desse modo, ocupa apenas a 14ª posição da Conferência Leste, à frente do Washington Wizards.

