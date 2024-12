NBA no Natal: ESPN e Disney+ exibem cinco jogos no dia 25, com direito a Mickey em quadra!

O Natal será cheio de jogos da NBA na ESPN. E com direito a Mickey e sua turma em quadra! Serão cinco jogos em exibição no canal e no Disney+, além de uma versão especial da partida entre San Antonio Spurs e New York Knicks.

O jogo especial contará com duas opções para o público brasileiro. Na ESPN 2, a partir das 14h, Conrado Giulietti e Helen Luz trazem as emoções da partida no modo em que os torcedores estão acostumados, com grande cobertura do canal.

Para quem quiser um modo bem diferente de assistir a um jogo de basquete, a ESPN 3 exibirá o Dunk the Halls. Trata-se de uma versão animada do jogo em tempo real. No lugar dos grandes astros da NBA, estarão em quadra os astros da Disney, como Mickey, Minnie, Pateta e Pato Donald. Os personagens reproduzirão ao vivo o que acontecer na quadra real, mas com o cenário do parque Magic Kingdom. O áudio será o original, em inglês.

E o dia será cheio na ESPN 2. Na sequência, às 16h30, Minnesota Timberwolves e Dallas Mavericks entram em quadra. Às 19h, Philadelphia 76ers e Boston Celtics se enfrentam. Às 22h, o grande evento do dia, com Los Angeles Lakers e Golden State Warriors. E, finalmente, à 0h30, na virada para o dia 26, será a vez do duelo entre Denver Nuggets e Phoenix Suns.

O encontro entre grandes astros do basquete é uma das principais atrações da rodada de Natal. Neste ano, LeBron James e Stephen Curry formam o mais forte chamariz para a rodada, com o duelo entre Golden State Warriors e Los Angeles Lakers.

A rodada de Natal da NBA, chamada de “NBA on Christmas Day”, é uma tradição da liga americana. Então, o torneio reserva cinco grandes confrontos, em horários diferentes, para todos que estão celebrando o feriado de fim de ano.

O melhor basquete do mundo, por sinal, não para na virada do ano. Isso porque a ESPN ainda trará outros jogos da NBA nos dias seguintes ao Natal, como o confronto entre Dallas Mavericks e Phoenix Suns no dia 27 e o duelo entre Philadelphia 76ers e Sacramento Kings à meia noite, entre os dias 1 e 2 de janeiro.

