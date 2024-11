NBA multa LaMelo Ball em mais de R$500 mil

A NBA aplicou uma multa de US$ 100 mil (mais de R$ 500 mil) a LaMelo Ball. De acordo com a liga, o astro do Charlotte Hornets realizou um comentário “ofensivo e depreciativo” após a vitória diante do Milwaukee Bucks. Em justificativa, o armador disse que não teve a intenção de ofender ninguém.

O comentário de LaMelo Ball que gerou a multa da NBA aconteceu no sábado (16). Após vencer o Bucks, o armador respondeu a uma pergunta de Shannon Spake sobre a estratégia para parar Giannis Antetokounmpo. “Nós nos posicionamos – sem viadagens. Mas era isso que queríamos. Contestar o arremesso e aceitar o resultado”, disse o craque do Hornets.

A NBA, assim, entendeu que o armador usou uma declaração homofóbica. Desse modo, aplicou a multa máxima ao jogador de 23 anos. Um dia depois da declaração, após a derrota para o Cleveland Cavaliers, Ball comentou sobre o caso. Segundo ele, não houve qualquer intenção de ofender alguém.

Publicidade

“Antes de começarmos, quero abordar o comentário de ontem. Realmente, não quis dizer nada ofensivo e não quero ofender ninguém. Tenho amor por todos e não discrimino”, disse Ball aos jornalistas, durante coletiva de imprensa.

Antes de Ball, aliás, quem comentou o caso foi o técnico Charles Lee. No domingo (17), o treinador afirmou que seu atleta estava “muito arrependido”. Além disso, havia mostrado aprendizados após a declaração polêmica contra o Bucks.

Publicidade

Leia mais!

“Pelo que percebi desde que estou aqui, ele é uma pessoa que ama todos ao seu redor. É um prazer tê-lo nas instalações e isso não reflete quem ele é normalmente. Eu e ele, aliás, discutimos com seriedade do caso e como ele precisa se comportar daqui para frente”, contou.

Lee, desse modo, espera que Ball cumpra com sua palavra e evite novas polêmicas do tipo. “Ele definitivamente disse: ‘vou melhorar’. Então, quero ver isso acontecer. Quando alguém diz essas palavras, é nosso papel garantir que ele seja responsabilizado por elas”, completou o treinador.

Publicidade

Fora as polêmicas, Ball tem vivido uma grande temporada no Hornets. Em seu quinto ano na NBA, o armador tem médias de 29.6 pontos, 6.3 assistências e 5.3 rebotes. Desse modo, ele caminha para uma recuperação na carreira. Afinal, perdeu grande parte das últimas duas campanhas por lesões. O armador foi eleito Novato do Ano em 2021 e All-Star em 2021/22.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA