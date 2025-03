NBA multa Jordan Poole após jogo do Wizards

Jordan Poole foi multado pela NBA após a última derrota do Washington Wizards. De acordo com a liga, o ala-armador recebeu uma punição de US$2 mil por tentar simular uma falta na derrota para o New York Knicks, no sábado (22). A medida é parte da política antiflopping que vem sendo aplicada ao longo da temporada.

O lance de Poole aconteceu no último quarto de Knicks e Wizards. Após errar uma bandeja, o ala-armador tentou simular uma cotovelada de Karl-Anthony Towns contra seu rosto. Assim, ele caiu, enquanto o pivô de New York pegou o rebote. Os árbitros, desse modo, entenderam que não houve contato e puniram o ala-armador com falta.

No lance seguinte, ainda sem Poole na marcação, Towns acertou uma bola de três pontos. Assim, selou a vitória do Knicks ao deixar a diferença no placar em 17 pontos.

Publicidade

Após o jogo, a NBA analisou o lance de Towns em Poole. A liga concordou com a visão dos árbitros e manteve a falta pessoal, enquanto ainda aplicou a multa no valor de US$2 mil. A punição, aliás, faz parte de um rigor maior do torneio para punir jogadores que tentam flopping.

Na temporada, por exemplo, o ala do Knicks, Josh Hart, também foi multado por simulação. O lance com o jogador de New York aconteceu em um duelo diante do Boston Celtics. O veterano tentou forçar um contato em um contra-ataque e também foi punido em US$2 mil.

Publicidade

Leia mais!

Apesar do lance, Jordan Poole terminou como destaque da derrota do Wizards na NBA. Ele terminou, afinal, com 25 pontos, além de nove de 17 nos arremessos e três de nove dos três pontos. Enquanto isso, acertou as quatro tentativas do lance livre, ainda com três assistências e três rebotes.

Por fim, ele é o principal jogador do Wizards na temporada da NBA. Até o momento, ele tem médias de 20.5 pontos, sendo a melhor marca da sua carreira, 4.6 assistências, 3.2 rebotes e 1.4 roubo de bola por jogo. Ademais, tem 42.4% nos arremessos e 37.2% nas bolas de três.

Publicidade

O Wizards, porém, é a pior equipe da NBA em 2024/25. Com 15 vitórias e 55 derrotas, a franquia é a lanterna da Conferência Oeste e a primeira que foi eliminada dos playoffs.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA