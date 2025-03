NBA multa Jazz por Lauri Markkanen

O Utah Jazz foi multado em US$ 100 mil pela NBA por descansar Lauri Markkanen. O finlandês descansou no duelo diante do Washington Wizards, em 5 de março. Então, de acordo com a liga, a franquia violou as regras de participação de astros implementadas em 2023/24.

“A infração ocorreu quando Jazz não disponibilizou Markkanen, um jogador estrela segundo as regras, para a partida contra o Wizards em 5 de março. Além, também, de outros jogos recentes”, disse a NBA em comunicado.

Markkanen virou desfalque do Jazz desde 22 de fevereiro. Segundo a franquia, ele vinha sendo poupado por conta de uma lesão na região da lombar. A NBA, assim, entendeu que a decisão de poupá-lo não foi motivada por uma contusão, mas pelo descanso excessivo do atleta.

Após a multa da NBA, ele voltou ao elenco titular nesta quarta-feira (12), na derrota para o Memphis Grizzlies. Na partida, aliás, o ala-pivô marcou 14 pontos.

Para a NBA, a ausência de Lauri Markkanen pelo Jazz violou regras para descanso de astros. Desde a temporada passada, a liga ganhou maior autoridade na supervisão dos atletas, podendo multar em até US$ 1 milhão as franquias que pouparem seus astros sem necessidade.

São considerados astros aqueles nomeados ao All-Star ou ao time ideal da liga nos últimos três anos. Como Markkanen foi ao Jogo das Estrelas da NBA em 2023, ele ainda está restrito à regra. Assim, segundo Bobby Marks, da ESPN, suas seguidas ausências passaram por uma análise da NBA, antes que o Jazz fosse multado.

A NBA adotou a regra na tentativa de atrair mais fãs. Nas temporadas passadas, afinal, era comum que as franquias poupassem suas estrelas de olho nos playoffs. No entanto, como aconteceu com o Jazz de Markkanen, o descanso sem necessidade pode acarretar punições. A mais grave é em caso de descanso em partidas televisionadas nos EUA.

Por fim, se o Jazz descumprir a regra mais uma vez, a NBA aumentará a multa para US$ 250 mil.

Em meio à punição, Lauri Markkanen disputou 43 jogos na temporada. Como resultado, ele tem médias de 19.3 pontos e 6.1 rebotes, além de 34.7% das bolas de três. O Jazz, enquanto isso, tem a pior campanha da Conferência Oeste na temporada.

