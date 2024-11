NBA multa Hawks por Trae Young

Na terça-feira (26), a NBA multou o Atlanta Hawks em US$100 mil dólares por conta do armador Trae Young. A liga investigou a ausência do camisa 11 diante do Boston Celtics pela estreia da Copa NBA e descobriu que o jogador estava apto para participar da partida, mas mesmo assim, foi poupado pela franquia.

O Atlanta Hawks divulgou que Trae Young seria ausência no confronto do dia 12 de novembro por conta de uma tendinite no tendão de Aquiles. Entretanto, a investigação da NBA com um médico independentemente confirmou que o astro tinha condições de atuar diante do Boston Celtics.

Vale lembrar que Young teve uma alta minutagem nas duas partidas que antecederam o confronto contra o Celtics. Isso porque o armador atuou por 41 minutos diante do Detroit Pistons e 38 contra o Chicago Bulls.

Publicidade

No entanto, mesmo sem sua principal estrela, o Hawks conseguiu vencer o poderoso Celtics jogando em Boston. Os visitantes contaram com uma grande atuação de Jalen Johnson, que conseguiu um triplo-duplo de 13 rebotes, dez assistências e 18 pontos. Além disso, a equipe também contou com 28 pontos de Dyson Daniels.

Leia mais!

Curiosamente, o confronto do Atlanta Hawks diante do Celtics foi o único que Trae Young não disputou na temporada 2024/25 da NBA. Na última campanha, o astro perdeu 28 jogos por conta de um problema parecido no tendão de Aquiles.

Publicidade

A campanha do Hawks até o momento é negativa. Afinal, soma sete derrotas e cinco vitórias. Mas Young é mais uma vez destaque com médias de duplo-duplo em pontos (21.9) e assistências (11.9). Mesmo com boas atuações, o time acumula três derrotas consecutivas diante de Golden State Warriors, Bulls e Dallas Mavericks.

A sequência segue dura para o Hawks. A equipe terá dois jogos seguidos contra o melhor time da NBA: o Cleveland Cavaliers. O primeiro embate ocorre nesta quarta-feira (27), às 21h (horário de Brasília), na casa do rival. Em seguida, os times se enfrentam mais uma vez, na sexta-feira (29), em Atlanta, às 16h30. Esta partida também será válida pela Copa NBA.

Publicidade

Por fim, para o jogo contra o Cavs, Young está listado como questionável pelo mesmo problema alegado que resultou a multa da NBA. A informação é de Brad Rowland, da Locked On Podcast Network. Segundo Rowland, o Hawks também terá o desfalque do pivô Cody Zeller, por conta de motivos pessoais.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA