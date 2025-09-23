NBA: Motivo de evolução na defesa de Luka Doncic é revelado

Ao longo da carreira na NBA, Luka Doncic sempre teve a defesa como ponto fraco. Na contramão do lado ofensivo, onde o esloveno se consagrou como um dos grandes nomes da história recente, no defensivo ele era visto muitas vezes como ‘preguiçoso’. No entanto, o último EuroBasket indicou uma mudança no jogo do camisa 77 neste sentido.

No torneio europeu, Luka Doncic não apenas liderou a Eslovênia no ataque. Como cestinha, aliás, ele foi dominante, com média de 34.7 pontos por jogo. Porém, na defesa, ele também foi responsável por marcar alguns destaques dos times rivais. Para o assistente técnico do Los Angeles Lakers, Greg St. Jean, o astro até foi o melhor marcador do seu país.

Segundo Dave McMenamin, da ESPN, o assistente do Lakers na NBA acredita que o esforço de Doncic motivou o destaque na defesa.

“Em determinado momento do EuroBasket, St. Jean mostrou uma edição em vídeo do esforço de Doncic na defesa ao técnico da Eslovênia, Aleksander Sekulic”, disse o repórter. “Para ele, além do brilho que tem no ataque, Doncic se destacou como o melhor defensor do país. A edição, aliás, mostrava, posse por posse, a posição certa de Luka, como ele falava com os colegas sobre isso e o seu esforço em geral”.

A dúvida, agora, é se Luka Doncic vai manter a qualidade na defesa na volta à NBA. A expectativa, aliás, é que sim, uma vez que o astro também mostrou uma grande melhora física. As condições do corpo, afinal, sempre foram associadas aos problemas como defensor. No torneio da Europa, porém, ele teve um físico melhor, que deve seguir para a fase regular 2025/26 da liga dos EUA.

O destaque de Luka Doncic no torneio, assim, anima o Lakers para o futuro. O GM Rob Pelinka, por exemplo, falou sobre a atuação do astro no torneio de seleções e como isso pode motivar o time a ir atrás do título da NBA já em 2025/26. Além disso, o dirigente rasgou elogios ao armador o colocando como um dos melhores do mundo.

“A atuação de Luka Doncic deixou claro para todos que acompanham o basquete que ele está na lista de candidatos a melhor jogador do mundo. Isso, se não estiver no topo. Sobre a construção da equipe, nós precisamos ter margem. Mas, ter Luka e LeBron James, mesmo com a idade dele, nos faz refletir sobre opções”, disse Pelinka.

