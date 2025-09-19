Luka Doncic impressiona no EuroBasket e Lakers pode buscar reforços

Luka Doncic foi o cestinha do EuroBasket pela Eslovênia e seu desempenho pode levar o Los Angeles Lakers a buscar reforços. Em entrevista à ESPN, o GM Rob Pelinka falou sobre a atuação do astro no torneio de seleções e como isso pode motivar a franquia a buscar o título da NBA. Além disso, o dirigente rasgou elogios ao armador o colocando como um dos melhores jogadores do mundo.

“O desempenho de Luka Doncic no EuroBasket deixou claro para todo o mundo do basquete que ele está na lista de candidatos a melhor jogador do planeta. Isso, se não estiver no topo. Sobre a construção da equipe, precisamos ter margem. Mas, ter Luka e LeBron James, mesmo com a idade dele, nos faz refletir sobre opções”, iniciou Pelinka.

“Se houver maneiras inteligentes de nos pôr na briga por título no próximo ano, nós colocaremos em prática. Ter esses dois jogadores no time, entendemos ser um momento importante. Então, vamos continuar nos esforçando para garantir a esta franquia o seu 18º título”, completou o GM.

Portanto, ao ver Luka Doncic em forma e com grandes atuações no EuroBasket, pode deixar aberta chance do Los Angeles Lakers contratar mais jogadores. Afinal, como disse Pelinka, o objetivo é conquistar título enquanto o esloveno e LeBron James atuam juntos. No entanto, contratações podem vir só depois. Agora, o elenco do time de Los Angeles parece fechado para 2025/26.

“O Lakers começara os treinos com 14 jogadores no elenco, incluindo Rui Hachimura (US$ 18,3 milhões), Gabe Vincent (US$ 11,5 milhões) e Maxi Kleber (US$ 11 milhões) com contratos que expiram. A franquia pode incluir uma de suas escolhas de primeira rodada do Draft de 2031 ou 2032 em um possível acordo. E, com Doncic assinando um contrato de longo prazo, o Lakers estaria abertos a negociar por um jogador com contrato que se estende além de 2026″, disse Dave McMenamin, da ESPN.

Aliás, a franquia teria um desejo em mente ainda nesta offseas: a chegada de Andrew Wiggins. Os rumores sobre um troca pelo ala do Miami Heat ganharam força nos últimos dias. Mas, e acordo com Brett Siegel, do portal Clutch Points, o time da Flórida teria descartado negociar o canadense.

Vale lembrar que o Lakers demonstrou apoio ao armador durante o torneio europeu. Afinal, A dona do time, Jeanie Buss, viajou até a Polônia para fazer uma visita ao ala-armador antes do início da competição. A empresária, assim como o GM Rob Pelinka, estiveram em um dos últimos treinos do elenco esloveno. Então, puderam ver de perto os esforços e a nova forma física de Doncic.

Enquanto isso, no início de agosto, o Lakers garantiu extensão de contrato com Luka Doncic. Aos 26 anos, ele vai receber US$165 milhões por mais três anos pela franquia que chegou no meio da temporada 2024/25 da NBA. Assim, ele poderá assinar um novo acordo máximo a partir de 2028 que lhe daria 35% do teto salarial por cinco temporadas.

