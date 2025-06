Especialista em defesa compara Anthony Edwards a astros da NBA

Anthony Edwards é um dos grandes astros da NBA na atualidade. Mesmo aos 23 anos, o craque do Minnesota Timberwolves já apresenta um arsenal ofensivo impressionante e é um verdadeiro pesadelo para as defesas adversárias. Para Tony Allen, um dos melhores defensores da última década, o estilo do ala-armador é um dos mais poderosos de toda a liga.

“Edwards é um cara que eu não conseguiria defender na NBA”, disse Allen. “Não importa, afinal, o lado que ele avança, ele pode arremessar de longe. O alcance dele aumentou. Se você empurra ele para a esquerda, ele pode arrancar e enterrar na sua cabeça. Ferra com o adversário. Se ele vai para a direita, é tão forte que pode enterrar também. Então, não tem uma fraqueza no jogo dele”.

O talento ofensivo de Edwards até forçou uma estratégia dos times da NBA: dobrar a marcação no astro. No entanto, segundo Allen, o reforço defensivo não funciona contra o jogador de Minnesota, já que ele é capaz de antecipar a jogada e encontrar um companheiro livre em quadra.

“Anthony Edwards entendeu a armadilha, quando começaram a dobrar em cima dele. Ele entendeu isso. Passou a dar muitas assistências. Então, é um cara casca grossa, que eu não tenho respostas para defendê-lo”, seguiu Allen.

O ídolo do Memphis Grizzlies também comparou Anthony Edwards a outros astros da NBA. De acordo com o ex-jogador, até mesmo Jalen Brunson e Shai Gilgeous-Alexander têm pontos fracos, o que abre caminho para estratégias de marcação mais efetivas. Algo que ele não enxerga no jogo do jogador do Timberwolves.

Brunson, por exemplo, depende da mão esquerda, segundo Allen. Assim, para reduzir seu impacto no ataque, basta forçá-lo para esse lado.

“Eu vou forçar mais para o lado da mão forte dele. Ele é um cara que sempre consegue chegar no ponto onde quer para criar espaço. Então, é preciso estar disposto a brigar com ele, dar ombrada, ser físico”, explicou Allen.

Por fim, Allen até sugeriu uma fórmula para parar o atual MVP da NBA, Shai Gilgeous-Alexander. Como Brunson, o armador do Oklahoma City Thunder também é visto pelo ex-jogador como alguém que busca contato para criar espaço. Portanto, é preciso se manter firme na jogada, para cansá-lo.

“Se você consegue aguentar o empurrão para abrir espaço e ainda mexer os pés, tem que fechar o espaço e contestar. E não vai ser só uma, duas ou três vezes. Então, pode ser quatro, cinco ou seis vezes. No entanto, nas últimas dez ou doze posses da partida, tenho certeza que ele vai cansar e não vai ser mais tão eficiente”, completou Allen.

