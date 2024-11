NBA: Mesmo em derrota, Victor Wembanyama consegue feito histórico no Spurs

O pivô Victor Wembanyama “aprontou” mais uma pelo San Antonio Spurs na rodada de sábado da NBA. Apesar de o time perder por 111 a 110 para o Utah Jazz, o francês brilhou. Afinal, foram 24 pontos, 16 rebotes e sete tocos diante do Jazz. No entanto, ele acertou seis cestas de três em nove tentativas, o que fez com que conseguisse um feito histórico.

Agora, o jovem do Spurs é apenas o segundo jogador em todos os tempos na NBA a conseguir seis cestas do perímetro e sete bloqueios em uma partida. O outro foi Brook Lopez, do Milwaukee Bucks.

“Mesmo? Eu nunca tinha feito seis cestas de três em um jogo? Mas acho que não tem muito como cortar caminho. Não é assim que um progresso acontece. Não vou acertar 66% dos arremessos todos os dias. Mas não vou fazer apenas 25%. Então, é assim que a gente vai progredir. Não fico reagindo tanto quando acontece algo tão bom ou tão ruim”, disse Victor Wembanyama.

Publicidade

Mas Wembanyama atingiu outras marcas na NBA. Ele igualou Kristaps Porzingis (Boston Celtics) com jogos (três) de cinco tocos e cinco cestas de três. Os dois só estão atrás de Raef LaFrentz, que obteve tais números quatro vezes em sua carreira.

Detalhe: Victor Wembanyama faz apenas a sua segunda temporada pelo Spurs na NBA.

Leia mais

“Estou apenas jogando o meu jogo na NBA”, disse Wembanyama. “Mas meu jogo consiste, também, em arremessar de três. Meu ritmo está lá, mas tenho muito a fazer ainda. É apenas uma questão de como vou conseguir combinar tudo junto. Assim que eu conseguir será ótimo. Mas é mais sobre quantas vezes posso fazer isso e conseguir vitórias pelo time”.

Publicidade

E teve mais. Com o seu décimo jogo na temporada 2024/25 da NBA, Wembanyama juntou-se a David Robinson a ter média de 3.5 tocos no período. Seu primeiro bloqueio aconteceu com apenas 39 segundos de partida contra o Jazz. Depois, em apenas uma sequência ofensiva de Utah, ele conseguiu dois, mesmo após cair no chão após um deles.

Além da grande partida de Wembanyama, o Spurs contou com o retorno do ala-armador Devin Vassell. Ele saiu do banco para anotar 21 pontos em 21 minutos.

“É ótimo voltar às quadras, mas estou apenas reaprendendo a jogar com todo mundo”, disse. “Eu não treinei com alguns jogadores na fase de preparação. Não treinei nada. Mas estou feliz de voltar e estamos indo na direção certa. Mas eu apenas queria sair daqui com a vitória”.

Publicidade

O Spurs ainda teve o calouro Stephon Castle em uma grande partida na rodada da NBA. Ele anotou 23 pontos em sua terceira partida como titular.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA