NBA: Luka Doncic revela problema no Mavericks

Luka Doncic não está satisfeito com o início de temporada do Dallas Mavericks na NBA. No ano passado, a equipe surpreendeu ao alcançar as finais contra o Boston Celtics. Porém, em 2024/25, o time tem uma campanha de cinco vitórias e seis derrotas, sendo somente o 12º melhor recorde da Conferência Oeste.

A dificuldade do Mavs acontece principalmente nos momentos decisivos. Contra o Golden State Warriors, por exemplo, o time perdeu por três pontos. Nas duas derrotas anteriores, para Denver Nuggets e Phoenix Suns, a derrota foi por dois e um pontos, respectivamente. Para o esloveno, desse modo, a franquia deve se concentrar.

“Eu acho que no ano passado, fomos uma equipe muito, muito boa em momentos decisivos”, afirmou Doncic. “Este ano, não estamos tão bem agora. Perdemos duas seguidas por dois ou três pontos. Então, precisamos trabalhar em como fechar os jogos”, acrescentou o astro.

Ainda segundo Luka Doncic, a melhora do Mavericks na NBA passa também por ele. A afirmação chama a atenção. Afinal, o craque tem médias de 28.5 pontos, 8.1 rebotes e 7.9 rebotes. Porém, também tem pecado nos momentos importantes. Na derrota para o Warriors, por exemplo, foi dele a bola de três que poderia ter forçado a prorrogação.

Entre os fãs, houveram aqueles que contestaram a escolha de arremesso de Doncic. A marcação concentrou nele e diversos companheiros ficaram livres. Entretanto, ele decidiu chutar sem espaço, o que forçou a terceira derrota seguida. Após o fim do jogo, o esloveno reconheceu que poderia ter feito melhor.

“Acho que poderia ter sido bem melhor”, disse Doncic à revista Sports Illustrated. “O cronômetro estava acabando. Então, eu tentei chegar ao meu ponto, e no último arremesso, olhei para ver se alguém estava livre. Vi que faltavam três, quatro segundos e decidi arremessar”, completou.

O arremessado errado deixou o Mavs com uma campanha negativa na temporada. Desse modo, o time está momentaneamente fora da zona de classificação no play-in. É verdade que o ano ainda está no início. Porém, em um disputado Oeste, quanto mais vitórias, melhor. O sexto colocado, Los Angeles Lakers, tem sete triunfos em 11 jogos.

Em busca de uma recuperação na NBA, o Mavericks visita o Utah Jazz, nesta quinta-feira (14), às 23h. O adversário, aliás, tem a pior campanha da temporada.

